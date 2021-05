Unterallgäu

vor 4 Min.

Viel Sympathie für die geplante Mega-Fusion der Sparkassen

Plus Im Unterallgäuer Kreisausschuss sind alle für den Zusammenschluss der Sparkassen Memmingen mit der Kreissparkasse Augsburg. Wer den Deal eingefädelt hat.

Von Johann Stoll

Die von Sparkassen-Managern angestrebte Fusion zum Januar 2022 der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim und der Kreissparkasse Augsburg zur Sparkasse Schwaben-Bodensee findet in der Kommunalpolitik offenbar breite Unterstützung. Nachdem der Kreistag Augsburg bereits Anfang der Woche grünes Licht gegeben hat, empfahl der Unterallgäuer Kreisausschuss einstimmig dem Kreistag den Zusammenschluss. Dieser entscheidet in seiner Sitzung am 25. Mai.

