Volksbegehren "Landtag abberufen": die Ergebnisse aus dem Unterallgäu

Das Volksbegehren "Landtag abberufen" ist bayernweit gescheitert. Wie kam es in den Gemeinden im Unterallgäu an? Hier eine Übersicht.

Das umstrittene Volksbegehren zur Auflösung des Bayerischen Landtags ist gescheitert: Binnen zwei Wochen trugen sich in ganz Bayern nur 204.135 Menschen in Unterschriftenlisten in den Rathäusern ein – nötig gewesen wäre eine Million. Wie sieht es im Unterallgäu aus? Wie viele Menschen haben hier dafür gestimmt, den Landtag abzuberufen?

3,89 Prozent der Unterallgäuer wollten den Landtag abberufen

Von den insgesamt stimmberechtigten 109.577 Landkreisbürgerinnen und -bürgern haben sich 4264 in die Unterschriftenlisten eingetragen – was 3,89 Prozent entspricht. In der Kreisstadt Mindelheim gaben 304 von 10.563 Personen ihr Votum ab, das sind 2,88 Prozent. In der größten Stadt Bad Wörishofen trugen 409 der 12.003 Stimmberechtigten ihre Unterschrift ein (3,41 Prozent), in Türkheim waren es 210 von 5317 (3,95 Prozent).

In Sontheim und Oberrieden kam das Volksbegehren am besten an

Spitzenreiter bei den Unterschriften in Relation zu den Einwohnerzahlen war Sontheim, wo 9,41 Prozent der 2073 Bürgerinnen und Bürger unterschrieben haben, dicht gefolgt von Oberrieden mit 8,97 Prozent. Am wenigsten begeistert vom Volksbegehren waren die Menschen in Heimertingen. Hier unterschrieben nur 1,77 Prozent der 1468 Einwohner. Auch in Pfaffenhausen Pfaffenhausen (1,96 Prozent) und Lautrach (1,93 Prozent) gaben nur wenige ihr Votum ab.

So viele Unterschriften kamen im Unterallgäu für das Volksbegehren zusammen

Hier sind die detaillierten Zahlen aus den Unterallgäuer Gemeinden: