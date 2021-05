Voting: MZ-Leser sind bei Biergärten geteilter Stimmung

Jeder Dritte freut sich auf den Biergartenbesuch im Unterallgäu. Neue Online-Umfrage zum Thema Fußball-Europameisterschaft ist jetzt online.

„Haben Sie schon einen Abstecher in den Biergarten geplant?“ wollten wir auf unserer Homepage von unseren Lesern wissen. 216 User haben abgestimmt.

Die Ergebnisse zeigen eine geteilte Stimmungslage unter den MZ-Lesern. 36 Prozent der Abstimmenden sagen „Ja“ und geben an, in die Biergärten im Unterallgäu gehen zu wollen. Hinzu kommen 17 Prozent, die bereits in einem anderen Landkreis einen Biergarten besucht haben.

Dem stehen 29 Prozent gegenüber, die sagen: „Nein, ich bin einfach nicht der Biergarten-Typ.“ Weitere 18 Prozent wollen ebenfalls nicht in den Biergarten gehen – weil sie Sorgen wegen Corona haben. Die Ergebnisse der Umfrage sind nicht repräsentativ.

