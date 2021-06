Wärmeoffensive im Unterallgäu: Tipps zum Bauen und Sanieren

Die Klimaschutz-Fachstelle am Unterallgäuer Landratsamt organisiert einen Online-Infotag und kostenlose Energie-Checks für Bürger. Was auf dem Programm steht und wie man sich anmelden kann.

Worauf muss ich achten, wenn ich mein Haus umfassend energetisch sanieren möchte? Wie baue ich nachhaltig und an den Klimawandel angepasst? Lohnt sich eine Solaranlage auf meinem Hausdach? Wo kann ich mich fachkundig beraten lassen und welche Fördermöglichkeiten gibt es? Antworten auf diese und viele weitere Fragen erhalten interessierte Unterallgäuer am 4. und 11. Juli. Die Fachstelle für Klimaschutz am Landratsamt Unterallgäu lädt an diesen Sonntagen zu einer digitalen Informationsveranstaltung zum Bauen und Sanieren ein. Zudem kann man sich ab 4. Juli um eine kostenlose Energieberatung für daheim bewerben. Mit den Angeboten startet eine mehrjährige Wärmeoffensive des Landkreises.

Jeweils ab 10 Uhr können sich die Teilnehmer am 4. und 11. Juli bei Online-Vorträgen mit anschließenden Fragerunden rund ums Thema informieren. Als Referenten und Ansprechpartner zur Verfügung stehen Mitarbeiter der Fachstelle für Klimaschutz, des Bayerischen Landesamts für Umwelt, vom Centralen Agrar-Rohstoff Marketing- und Energie-Netzwerk (C.A.R.M.E.N. e. V.), vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu (eza!), von der Energieagentur Westallgäu und von der BSZ-Bauphysik GmbH.

Wie man sich für eine kostenlose Energieberatung bewerben kann

Für die Vorträge ist eine Anmeldung über die Homepage der Fachstelle für Klimaschutz unter www.unterallgaeu.de/waermeoffensive erforderlich. Anmeldeschluss ist jeweils am Mittwoch vor den Veranstaltungssonntagen (30. Juni beziehungsweise 7. Juli). Außerdem kann man sich von 4. bis 16. Juli – ebenfalls über die oben genannte Seite – für eine kostenlose rund zweistündige Energieberatung bei sich zu Hause bewerben. Zur Auswahl gibt es einen „Gebäude-Check“, bei dem die energetische Situation des Hauses unter die Lupe genommen wird, einen „Eignungs-Check Solar“ um abzuklären, ob das eigene Dach für eine Fotovoltaik- oder Solarthermieanlage geeignet ist oder einen „Detail-Check“ zu einem spezifisch vom Kunden gewünschten Energiethema.

Die Beratungen werden möglichst zeitnah, jedoch spätestens bis November durchgeführt. Die Checks werden vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale Bayern umgesetzt. Das Bundeswirtschaftsministerium trägt einen Großteil der Kosten. Die verbleibenden Kosten übernimmt die Fachstelle für Klimaschutz – jedoch für maximal 50 Checks. „Schnell sein lohnt sich also“, sagt Klimaschutzmanagerin Sandra ten Bulte. Sollte die maximale Beratungsanzahl bereits vor dem 16. Juli ausgebucht sein, wird das Anmeldeformular früher geschlossen.

Infotage sind der Auftakt zur Unterallgäuer Wärmeoffensive

Die Infotage „Bauen und Sanieren“ und die Energie-Checks sind die ersten Angebote für Bürger im Rahmen der Unterallgäuer Wärmeoffensive. Ihr Ziel ist es, Bürger, Kommunen und Unternehmen durch verschiedene Angebote dabei zu unterstützen, den eigenen Wärmeverbrauch zu reduzieren beziehungsweise effizienter und klimafreundlicher zu gestalten. Als mehrjährig angelegte Kampagne soll die Wärmeoffensive kontinuierlich um neue Bausteine erweitert werden. Weitere Informationen sind im Internet unter www.unterallgaeu.de/waermeoffensive zu finden oder telefonisch unter 08261/995164 bei der Fachstelle für Klimaschutz zu erfragen. (mz)

Das Programm der Infotage:

Sonntag, 4. Juli

ab 9.30 Uhr: Ankommen im Online-Raum, Techniktest

10 Uhr: Einführung und Vorstellung der Aktion „Kostenlose Beratung daheim (Energie-Check)“, Sandra ten Bulte, Landratsamt Unterallgäu

10.30 Uhr: Handlungsfelder des energieeffizienten Bauens und Sanierens, Tobias Unger , Bayerisches Landesamt für Umwelt

, Bayerisches Landesamt für Umwelt 11.45 Uhr: Welche Heizung ist die Richtige für mich? Stefan Kreidenweis, Bayerisches Landesamt für Umwelt

13 Uhr: Effizientes Heizen: Hydraulischer Abgleich und Heizungsumwälzpumpenmodelle, Bernhard Pex, C.A.R.M.E.N. e.V.

13.45 Uhr: Dämmstoffe im Vergleich, Klaus Röthele, Energieagentur Westallgäu

14.30 Uhr: Richtig lüften: Energie sparen, den Wohnkomfort steigern und Schimmel vermeiden, Dr. Stephan Leitschuh , Bayerisches Landesamt für Umwelt

, Bayerisches Landesamt für Umwelt 15.45 Uhr: Verabschiedung, Sandra ten Bulte, Landratsamt Unterallgäu

Sonntag, 11. Juli 2021

ab 9.30 Uhr Ankommen im Online-Raum, Techniktest

10 Uhr: Einführung und Vorstellung der Aktion „Kostenlose Beratung daheim (Energie-Check)“, Sandra ten Bulte, Landratsamt Unterallgäu

10.30 Uhr: Rechtliche Vorgaben beim Bauen und Sanieren, Bernhard Funk , BSZ-Bauphysik GmbH

, BSZ-Bauphysik GmbH 11.45 Uhr: Informations- und Beratungsangebote sowie Fördermöglichkeiten, Sabine Tiedemann , Energie- und Umweltzentrum Allgäu

, Energie- und 13 Uhr: Baumaßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel , Dr. Isabel Wendl , Energie- und Umweltzentrum Allgäu

, Dr. , Energie- und 13.45 Uhr: Sonnenenergie nutzen und speichern, Robert Immler , Energie- und Umweltzentrum Allgäu

, Energie- und 15.15 Uhr: Verabschiedung, Sandra ten Bulte, Landratsamt Unterallgäu