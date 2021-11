Unterallgäu

vor 16 Min.

Warum Bürgermeister Peter Wachler massiv fürs Impfen wirbt

Bilder von seiner Impfung hat Bürgermeister Peter Wachler auch in den sozialen Medien geteilt.

Plus Der Markt Walder Bürgermeister Peter Wachler ist überzeugt, dass Lokalpolitiker auch eine Vorbildfunktion haben. Wie er dieser gerecht werden will und was ihn besonders nervt.

Von Sandra Baumberger

Der Markt Walder Bürgermeister Peter Wachler ( CSU) gehört zu den Gemeindechefs im Landkreis, die nicht nur offen sagen, dass sie geimpft sind, sondern auch im Gemeindeblatt für die Corona-Impfung geworben haben. In bisher fünf Ausgaben hat Wachler versucht, Überzeugungsarbeit zu leisten. Im Interview spricht er über seine Beweggründe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen