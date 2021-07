Unterallgäu

11:40 Uhr

Warum Elstern gerne in Unterallgäuer Ortschaften leben

Vermehrt sind in Siedlungsgebieten Elstern zu beobachten – dies liegt aber nicht daran, dass sich der Bestand der Tiere insgesamt vergrößert, sondern vielmehr daran, dass sie ihren Lebensraum verlagern.

Plus Immer öfter sind die cleveren Rabenvögel in Siedlungsgebieten im Unterallgäu zu beobachten. Gerne bauen sie auch mal mehrere Nester in Reserve.

Von Verena Kaulfersch

Der Trend geht in Unterallgäuer Orten zu Schwarz-Weiß – und damit ist nicht eine eintönige Modevorliebe gemeint, sondern die Vogelwelt: Die Elster quartiert sich vermehrt in Siedlungsgebieten ein. Laut Brigitte Kraft von der Memminger Bezirksgeschäftsstelle des Landesbunds für Vogelschutz Schwaben hat das aber nichts damit zu tun, dass der Bestand der Tiere zunimmt – sondern damit, dass der clevere Rabenvogel hier so manchen Vorteil für sich entdeckt hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen