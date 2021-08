Was tun, wenn im Unterallgäu wertvoller Boden weggeschwemmt wird?

Plus Nicht erst seit den Starkregenereignissen verlieren viele Äcker im Unterallgäu Jahr für Jahr mehr Boden, als nachgebildet wird. Warum Landwirte allein das Problem wohl nicht lösen können.

Mitte Juli 2021: Im Raum Babenhausen zeigt dieser verregnete Sommer einmal mehr seine Zähne. Ein Starkregen war niedergegangen und hatte wertvollen Boden aus Äckern auf Straßen und in Bäche und Flüsse geschwemmt. Räumfahrzeuge sorgten wieder für freie Fahrt. Das zentrale Problem allerdings war damit nicht beseitigt. Der Boden ist unwiederbringlich verschwunden. Bodenerosion gehört weltweit zu den wichtigsten Herausforderungen der Menschheit, haben die Vereinten Nationen formuliert.