Wenn Seniorenbeauftragte rappen

Beim Treffen der Unterallgäuer Seniorenbeauftragten in Heimertingen geht es um die Themen Bewegung, Ernährung, Wohnen und Demenz.

Individualisierung, Bewegung und Ernährung, Demenz, Armut, Mobilität, Wohnen und Digitalisierung – die Bandbreite der Themen, denen sich die Seniorenbeauftragten der Unterallgäuer Gemeinden widmen, kennt kaum Grenzen. So war der Gesprächsbedarf groß, als sich die Seniorenbeauftragten endlich wieder einen ganzen Tag – mit Hygienekonzept – live in der Turnhalle in Heimertingen trafen und in Arbeitsgruppen verschiedene Themen diskutierten.

„Wichtig war – gerade in dieser Zeit, wo sich so viel verändert hat – sich auszutauschen, neu auszurichten und Anregungen aus anderen Gemeinden mitzunehmen“, sagt Hubert Plepla von der Koordinationsstelle Seniorenkonzept am Landratsamt Unterallgäu: „Das Interesse war riesengroß.“ Zusammen mit dem Seniorenverein Heimertingen hat er das Treffen organisiert. Bei der Moderation unterstützte ihn Anne von Laufenberg-Beermann von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen. Sie zeigte die Einflussgrößen für ein gesundes Alter auf und gab Impulse zu Handlungsfeldern.

An einem "runden Tisch" sollen alle, die in einer Gemeinde in der Seniorenarbeit tätig sind, zusammenkommen

Plepla stellte vor, mit welchen Projekten der Landkreis die Seniorenarbeit in den Gemeinden unterstützt: Inzwischen 15 Gemeinden entwickeln oder setzen bereits ein altersgerechtes Quartierskonzept um. Auch bei der Einführung eines „Runden Tisches zur Seniorenarbeit“ können sich die Gemeinden beim Landkreis Hilfe holen. Ziel ist es, in der Seniorenarbeit tätige Vereine, Personen und Einrichtungen „an einen Tisch“ zu bekommen, um die Themen der Seniorenarbeit vor Ort gemeinsam anzupacken. Zudem stellte Plepla verschiedene Förderprogramme vor und informierte, bei welchen Stellen Seniorenbeauftragte Beratung und Unterstützung erhalten.

Der Seniorenverein Heimertingen informierte über seine Arbeit und fungierte so als gutes Beispiel. Er organisiert Nachbarschaftshilfen und bietet unter anderem Fahrdienste, Ausflüge und eine Betreuung von demenzkranken Menschen an. 2017 erhielt der Verein dafür den Förderpreis für vorbildhafte Seniorenprojekte des Landkreises, der auch heuer wieder vergeben wird.

Zur Auflockerung stellte Anne von Laufenberg-Beermann in Heimertingen eine Idee vor, wie man Bewegung und Kognition unterhaltsam fördern kann: Und die Seniorenbeauftragten rappten und tanzten sofort mit bei „Joe, der Rapper“. (mz)