Unterallgäu

vor 32 Min.

Wie werden die Unterallgäuer vor einer Katastrophe gewarnt?

Plus Im Unterallgäu sollen die Warnsirenen nachgerüstet werden. Das geschieht aber nicht sofort.

Von Johann Stoll

Wird die Bevölkerung in einem Katastrophenfall wie jetzt in den Hochwassergebieten von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zuverlässig gewarnt? Zweifel daran hat der 10. September 2020 aufkommen lassen. Damals hätten landauf landab die Warnsirenen heulen sollen. Tatsächlich war es vielerorts still, auch im Unterallgäu. Der bundesweit ausgerufene Alarmierungstag hatte zutage gefördert, dass in einem Katastrophenfall möglicherweise nicht alle Menschen schnellstmöglich erreicht werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen