Unterallgäu

vor 48 Min.

Wieder Unterallgäuer Schulklassen in Corona-Quarantäne

Plus Mittlerweile sind 13 Unterallgäuer Schulen von Corona-Fällen betroffen. Teils sind ganze Klassen in Quarantäne. Die Inzidenz bei den Jüngeren bleibt vergleichsweise hoch.

Von Markus Heinrich

Die Zahl der Corona-Fälle im Unterallgäu steigt, was sich auch in Schulen bemerkbar macht. Aktuell sind 13 Schulen von Corona-Fällen betroffen. Mittlerweile sind auch wieder ganze Klassen in Quarantäne. Die Inzidenz bei den Kindern- und Jugendlichen ist deutlich höher als in der Gesamtbevölkerung.

