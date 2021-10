Unterallgäu

11:00 Uhr

Zur Kurzzeitpflege vom Unterallgäu nach München

Kurzzeitpflegeplätze sind im Unterallgäu dünn gesät. Laut der Leiterin des Mindelheimer Seniorenbüros, Maria Brosch, mussten manche Seniorinnen und Senioren bereits in München untergebracht werden.

Plus Im Unterallgäu fehlt es an Pflegeplätzen. Die Stadt Mindelheim würde das zusammen mit dem Landkreis gerne ändern. Und es gibt noch einen zweiten Wunsch.

Von Johann Stoll

Jeder fünfte Einwohner von Mindelheim ist älter als 65 Jahre. Das sind derzeit 3200 Frauen und Männer. In knapp 20 Jahren wird die Zahl wegen der geburtenstarken Jahrgänge auf 4300 angestiegen sein. Seniorenarbeit in Mindelheim ist also Top-Thema. Vor diesem Hintergrund durfte Maria Brosch vor dem Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss referieren. Brosch ist Vorsitzende des Seniorennetzwerks und Leiterin des Seniorenbüros der Stadt Mindelheim. Sie wies nicht nur auf ein dichtes Netz von 28 Partnern hin, auf die Ältere zugehen können, wenn sie Hilfe brauchen, sondern auch auf ein drängendes Problem.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen