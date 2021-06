Zwei junge Männer stürzen bei Feier von Kran ab

Partys an Unterallgäuer Seen mit teils 200 Jugendlichen halten die Polizei am Wochenende auf Trab.

Hochsommerliche Temperaturen, vergleichsweise niedrige Corona-Zahlen: Die Menschen im Unterallgäu drängte es am Wochenende ins Freie. Allerdings lief dabei so manche Feier gehörig aus dem Ruder. Zwei angetrunkene Männer stürzten von einem Kran ab, die Polizei musste zudem Feiern mit bis zu 200 Jugendlichen auflösen.

Zwei junge Männer aus Mindelheim sind an einem Weiher bei Hasberg von einem Kran gestürzt. Dieser wird an dem Weiher zum Kiesabbau genutzt. Die Männer hätten nach starkem Alkoholkonsum in der Nacht auf Sonntag versucht, auf den Kran zu klettern, berichtete die Polizei am Sonntag. Beide stürzten ab, während sie den Kran bestiegen. Während einer der beiden Männer unverletzt blieb, wurde der zweite zur Versorgung der erlittenen Kopfplatzwunde und weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.

Am Attenhauser Weiher gab es erneut einen Polizeieinsatz

Gefeiert wurde erneut auch am Attenhauser Weiher. Nach den Zwischenfällen am vergangenen Dienstag kam es am Freitagabend zu einem erneuten Polizeieinsatz an dem Gewässer bei Sontheim. Vorausgegangen waren mehrere Beschwerden über die Lautstärke und Alkoholkonsum am Weiher. Die Polizei war mit mehreren Streifen vor Ort und traf etwa 200 Jugendliche an. Während der Kontrolle habe sich die Ansammlung weitgehend aufgelöst, berichtet die Polizei.

Die Überprüfung sei friedlich und ohne Zwischenfälle verlaufen. Der herumliegende Müll und Flaschen wurden größtenteils aufgeräumt. Nach einem Zwischenfall am Dienstag ermittelt die Polizei Mindelheim wegen gefährlicher Körperverletzung am Attenhauser Weiher. Ein Unbekannter hatte einem 19-Jährigen mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen und ihn in den Attenhausener Badeweiher gestoßen. Er erlitt eine schwere Schädel-Hirn-Verletzung.

Rund 100 Jugendliche feiern in Türkheimer Kiesgrube das Ende der Abiturprüfungen

In einer Kiesgrube bei Türkheim gab es ebenfalls einen Polizeieinsatz. Jugendliche haben dort am Freitagabend das Ende der Abiturprüfungen gefeiert, trotz der momentanen Corona-Beschränkungen. Als die Polizei mit mehreren Streifenwagen eintraf, hielten sich in der Kiesgrube rund 100 Jugendliche auf. „Da sich der Großteil der Feiernden nicht an die Corona-Regeln hielt und zudem sehr viel Müll verursacht wurde, musste die Feier aufgelöst werden“, teilte die Polizei mit. Eine kleine Gruppe Jugendlicher habe sich allerdings freiwillig für den nächsten Tag zum Aufräumen gemeldet. Die Corona-Inzidenzwerte bewegen sich im Landkreis Unterallgäu weiter auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Das Robert Koch-Institut meldete am Sonntag einen Wert von 13,1 für die Sieben-Tage-Inzidenz. Gleichwohl gibt es auch im Unterallgäu einen ersten bestätigten Fall der hochansteckenden Delta-Variante des Corona-Virus.