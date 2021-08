Zwist mit Landrat: Unterallgäuer Impfkoordinator tritt zurück

Plus Dr. Max Kaplan gibt sein Amt auf, weil er sich von Landrat Alex Eder ausgebremst fühlt. Eder sei ein Impfskeptiker. Der Landrat betont, er wolle in der Impfdebatte niemanden beeinflussen.

Paukenschlag in der Pandemie-Bekämpfung im Unterallgäu: Der ärztliche Koordinator Dr. Max Kaplan hat nach Differenzen mit Landrat Alex Eder um die künftige Vorgehensweise seinen Rücktritt erklärt. Es geht dabei auch um die Impfung von Kindern und Jugendlichen. Eder sei ein „Impfskeptiker“, sagt Kaplan. Eder wiederum sagt, er möchte „in der Impfdebatte grundsätzlich niemanden beeinflussen“.