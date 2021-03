vor 33 Min.

Unterallgäuer Baufirmen trotzen der Krise: Das sind ihre Großprojekte

Was von oben aussieht wie ein großer Sandkasten mit Baugeräten zum Spielen, ist die Großbaustelle VGP Park in Parsdorf, im Münchner Osten. Die grünen Baumaschinen von Glass errichten hier riesige Hallen für Industrie und Logistik.

Plus Die Bauunternehmen der Region sind derzeit an vielen Großbaustellen tätig. Welche Aufträge heuer am wichtigsten sind und wo sie die Auswirkungen der Pandemie dennoch spüren.

Von Dominik Schätzle

In Augsburg, Mindelheim und München kann man ihnen begegnen, doch selbst in Berlin, Leipzig oder auf den Autobahnen der Republik kann es vorkommen: Ob Riebel, Lutzenberger oder Glass – sowohl regional als auch überregional sind die Unterallgäuer Bauunternehmen aktiv. Welche Großprojekte laufen gerade? Und hat die Corona-Pandemie einen Einfluss auf die Bautätigkeiten in diesem Jahr?

Eines betonen die Führungskräfte aller drei Firmen: Die Auftragslage sei stabil. Die Auswirkungen der Pandemie seien in manchen Bereichen trotzdem spürbar. Insbesondere in der täglichen Arbeit auf den Baustellen: Mehr Fahrzeuge werden eingesetzt, damit die Mitarbeiter nicht in größeren Gruppen zu den Baustellen fahren müssen. Die sanitären Einrichtungen werden täglich gereinigt. Die Mitarbeiter müssen getrennt voneinander oder in Schichten Pause machen und es werden mehr Container bereitgestellt, damit mehr Platz für sie ist.

In jenen Unternehmensbereichen, in denen es möglich ist, wurde die Möglichkeit zum Homeoffice gegeben. Inzwischen gibt es auch teilweise Schnelltests. Die Auftragslage sei trotz Corona aber zufriedenstellend. Welche Firma baut gerade wo? Eine Übersicht.

Glass: "Im Industriebau sind wir breit gefächert aufgestellt"

Generell sei er absolut zufrieden mit der Auftragslage, sagt Björn Glass, Geschäftsführer der gleichnamigen Firma in Mindelheim. Besonders im Bereich Wohnungsbau gebe es viele Anfragen. Auch für die Papierbranche sei die Firma viel im Einsatz. Derzeit baue man meist Produktionsstätten für Wellpappe, wie gerade in Aalen und Brehna ( Sachsen-Anhalt). Die Aufträge aus der Automobilindustrie seien hingegen rückläufig.

Einen coronabedingten Einbruch gebe es am ehesten bei der öffentlichen Hand im Bereich Brückenbau. „Dadurch, dass wir mehrere Standbeine haben, ist das für uns aber nicht kritisch“, sagt Georg Stadler, Leiter des Bereichs Hochbau. Auch Björn Glass sagt: „Im Industriebau sind wir breit gefächert aufgestellt.“ Das ist auch an weiteren Großprojekten zu sehen. So baut Glass in Leipheim ein Mühlengebäude sowie eine Siloanlage für die Firma Mühlschlegel.

Hier baut Glass eine Getreideveredelung in Leipheim. Bild: Glass GmbH Bauunternehmung

In Leipzig errichtet die Firma eine Produktionshalle für den Konzern Beiersdorf, der insbesondere für Hautpflegeprodukte bekannt ist. Auch in München stehen die Baugeräte der Mindelheimer Firma. So wird im Stadtbezirk Moosach ein Busbetriebshof gebaut und im VGP Park in Parsdorf entstehen riesige Hallen für Industrie und Logistik. Die Glass-Niederlassung in Berlin habe außerdem den Auftrag bekommen, Teile der Nashornanlage im Zoologischen Garten in Berlin zu bauen.

Lutzenberger: "Baubranche eine der Konjunkturstützen im letzten Jahr"

Auch bei Lutzenberger sei man für die nächste Zeit gut ausgelastet, sagt Steffen Lutzenberger, Geschäftsführer und Leiter des Bereichs Hochbau der Firma in Pfaffenhausen. Große Projekte stehen für das Jahr 2021 an. Darunter ein Neubau für das berufliche Schulzentrum Kempten und einer für das Amtsgericht in Kaufbeuren. Auch in Mindelheim ist Lutzenberger aktiv – unter anderem bei einem Neubau in der Mischfutterproduktion. Bis Ende des Jahres laufe noch die Fahrbahnsanierung der Autobahn A7 bei Giengen an der Brenz auf etwa zehn Kilometern Länge, sagt Tobias Lutzenberger, ebenfalls Geschäftsführer und Leiter des Bereichs Tiefbau.

Auch bei Lutzenberger ist man mit der Auftragslage zufrieden. Aktuell wird unter anderem an diesem größeren Hochbau gearbeitet. Bild: Steffen Lutzenberger

Bei Gundelfingen ist die Baufirma mit dem Straßen- und Brückenbau eines Knotenpunkts der B16 befasst. In Senden erschließt Lutzenberger in diesem Jahr außerdem ein Baugebiet einer Größe von über fünf Hektar. Dort entstehen später unter anderem Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie ein Verbrauchermarkt.

Als Folge der Pandemie hielten sich die Kommunen bislang bei der Erschließung von Neubaugebieten zurück und würden manche Projekte eher aufschieben, glaubt man bei Lutzenberger. Beschweren wolle man sich aber nicht. „Die Baubranche war eine der Konjunkturstützen im letzten Jahr“, sagt Steffen Lutzenberger.

Riebel: Ausschreibungsvolumen sei trotz Corona immer noch gut

Große Projekte stehen auch bei Riebel an. „Das Ausschreibungsvolumen ist trotz Corona immer noch gut“, sagt Geschäftsführer Gerd Wagner. Der Wohnraum sei knapp – und werde ja schließlich nur durchs Bauen mehr. Aktuell seien viele Bauprojekte noch in der öffentlichen Vergabephase.

Einige größere Projekte stehen aber schon fest. Für den Landkreis Augsburg errichtet Riebel den Neubau des Paul-Klee-Gymnasiums in Gersthofen. Die Firma aus Mindelheim ist außerdem für die Wohnungsbaugesellschaft GWG der Stadt Königsbrunn im Einsatz. Sie baut in der Stadt ein Wohn- und Geschäftsgebäude mit Tiefgarage und Einkaufszentrum.

In Augsburg entsteht das „Portal Nordwest“. Riebel baut dort ein technisch anspruchsvolles Gebäude, bei dem es ein hinausragendes Penthouse geben wird. Bild: Xaver Riebel Mindelheim

Noch im Frühjahr soll außerdem der Bau des „Portals Nordwest“ in Augsburg für die Holzer GmbH fertiggestellt werden. Es entsteht ein Geschäftshaus mit Hotel, das technisch anspruchsvoll zu bauen sei, weil es ein Penthouse geben soll, das seitlich hinausrage, sagt Wagner. Am Harthof im Münchener Norden baut Riebel für die Städtische Wohnungsgesellschaft GWG und den Auftraggeber Goldbeck Süd darüber hinaus eine Wohnanlage mit fünf Gebäuden, die für 198 Wohneinheiten Platz bieten.

