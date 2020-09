vor 3 Min.

Unterallgäuer Familien-Wandertouren: Auf dem Ameisenweg ins Günztal

Plus Familie Vögele testet für die MZ Familienwanderungen im Unterallgäu. Dieses Mal ist sie ins Günztal gewandert, auf dem Ameisenweg.

Von Stefanie Vögele

Familie Vögele, bestehend aus den Eltern Stefanie und Robert sowie den Kindern Jakob (7) und Anna (3), sind große Unterallgäu-Fans und testen verschiedene Familien-Wanderungen. In unserer Wanderserie verrät Stefanie Vögele ihre Lieblingstouren:

Ganze elf große Ameisenhaufen haben wir auf wenigen hundert Metern Strecke gezählt, die meisten von ihnen direkt am Waldweg, ein paar etwas versteckt ein paar Meter weiter hinten zwischen den Bäumen. Und so heißt diese tolle Strecke kurz oberhalb des Weilers Fröhlins bei uns nur noch „Ameisenweg“.

Parken kann man auf Höhe der Buschlkapelle, die natürlich hoch über Ottobeuren auch selbst immer einen Besuch wert ist. Unser Weg beginnt allerdings auf der gegenüberliegenden Straßenseite und führt in die entgegengesetzte Richtung. Schon nach wenigen Metern sieht man die ersten Ameisenstraßen auf dem Weg - und dann reiht sich auch schon ein Ameisenhaufen an den anderen.

Viele staunende Blicke und noch mehr Fragen später geht es weiter auf schönen Waldwegen nach Eggisried und von dort mit traumhafter Aussicht auf die Ottobeurer Basilika hinunter ins Günztal. An der Westlichen Günz findet jeder einen schattigen Platz für ein Picknick und eine kleine Abkühlung. Frisch gestärkt schafft man es dann auch wieder über Fröhlins hinauf zur Buschlkapelle.

Länge: Drei Kilometer

Dauer: Zwei Stunden

Schatten: Drei von fünf Punkten

Spaßfaktor: Vier von fünf Punkten

Aussicht: Fünf von fünf Punkten

Schwierigkeitsgrad: Leicht bis mittel

Kinderwagentauglichkeit: Abgesehen von sehr kurzen engen Passagen sehr gut befahrbar

Besonders gut gefallen uns an dieser Tour …

... die fleißigen Waldameisen, der sensationelle Ausblick auf Ottobeuren und die schönen Picknickplätze.





Extra-Tipp: Lupe einpacken und sich vielleicht vorab etwas über Waldameisen informieren...

Sie kennen auch eine Tour im Unterallgäu, die unsere Tourtester einmal nachwandern sollen? Dann her damit! Schreiben Sie uns eine E-Mail an redaktion@mindelheimer-zeitung.de, Stichwort „Wanderserie“ und geben Sie für etwaige Rückfragen am besten auch Ihre Telefonnummer mit an. Wichtig ist nur, dass die Tour ausschließlich auf öffentlichen Wegen verläuft.