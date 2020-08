vor 20 Min.

Unterallgäuer Familien-Wandertouren: Barfußpfad in Bad Wörishofen

Plus Familie Vögele testet für die MZ Familienwanderungen im Unterallgäu. Dieses Mal waren sie auf dem Barfußpfad in Bad Wörishofen unterwegs und hatten viel Spaß. Warum Wechselklamotten Pflicht sind.

Von Stefanie Vögele

Familie Vögele, bestehend aus den Eltern Stefanie und Robert sowie den Kindern Jakob (7) und Anna (3), sind große Unterallgäu-Fans und testen verschiedene Familien-Wanderungen. In unserer Wanderserie verrät Stefanie Vögele ihre Lieblingstouren. Heute: Der Barfußpfad in Bad Wörishofen.

Und rein in den Schlamm! Was auf den ersten Blick noch aussieht, wie ein fast normales Natur-Kneippbecken, entpuppt sich spätestens beim ersten Schritt als wunderbar matschige Schlammgrube. Deshalb eins vorab: Wer mit kleinen Kindern auf dem Barfußpfad im Kurpark von Bad Wörishofen unterwegs ist, sollte unbedingt Wechselklamotten einpacken – dort gibt es nämlich nicht nur eine Gelegenheit, sich garantiert von oben bis unten nass zu machen … Eigentlich hätten wir sogar mehr als nur eine trockene Hose zum Umziehen gebraucht.

Bild: Stefanie Vögele

Die 1,5 Kilometer lange Strecke führt über Gras, Steine, Wurzeln und Sand durch den wunderschön angelegten Park mit seinen alten Bäumen, duftenden Rosensträuchern und herrlichen Kräutern. Hier kommt die ganze Familie voll auf ihre Kosten – also am besten gleich einen Ausflug mit Oma und Opa daraus machen! Die Wege neben dem Barfußpfad sind bei Bedarf auch mit Rollstuhl befahrbar. Neben Schlammgrube, Wassertretbecken und Bachläufen gibt es auf dem Barfußpfad die verschiedensten Erlebnisstationen und sogar eine Voliere mit Enten und Hühnern. Eine eigentlich kurze Strecke, auf der man aber richtig viel Zeit verbringen kann.

Länge 1,5 km



1,5 km Dauer 2 Stunden



2 Stunden Schatten Fünf von fünf Punkten



Fünf von fünf Punkten Spaßfaktor Fünf von fünf Punkten



Fünf von fünf Punkten Aussicht Drei von fünf Punkten



Drei von fünf Punkten Schwierigkeitsgrad leicht



leicht Kinderwagentauglichkeit sehr gut befahrbar



sehr gut befahrbar Besonders gut gefällt uns an dieser Tour … dass man so richtig matschen und toll balancieren kann.

dass man so richtig matschen und toll balancieren kann. Extra-Tipp Wer noch nicht genug hat, kann die Barfuß-Tour um 2,4 Kilometer verlängern oder im Anschluss noch ins (beheizte) Bad Wörishofer Freibad.



Sie kennen auch eine Tour im Unterallgäu, die unsere Tourtester einmal nachwandern sollen? Dann her damit! Schreiben Sie uns eine E-Mail an redaktion@mindelheimer-zeitung.de, Stichwort „Wanderserie" und geben Sie für etwaige Rückfragen am besten auch Ihre Telefonnummer mit an. Wichtig ist nur, dass die Tour ausschließlich auf öffentlichen Wegen verläuft.

Hier geht es zum Übersichts-Artikel und den weiteren Unterallgäuer Familien-Wandertouren:

