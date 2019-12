17:00 Uhr

Unterallgäuer Gärtner züchtete monatelang Cannabis

Plus Seinen grünen Daumen nutzte ein 40-jähriger Gärtner aus dem Unterallgäu für den illegalen Anbau von Hanf. Kurz vor der Ernte flog er jedoch auf.

Von Max Kramer

Manche pflanzen in ihrer Wohnung Orchideen, andere Kakteen. Ein Gewächs der außergewöhnlichen Sorte entdeckte die Polizei Ende Februar dieses Jahres im Dachgeschoss einer Wohnung im Unterallgäu. Dort hatte ein 40-Jähriger Hanf angebaut – und das in so großen Mengen, dass er sich nun vor dem Amtsgericht Memmingen verantworten musste.

Laut Anklage handelte es sich um eine professionelle Hanf-Anlage Knapp 800 Gramm ernteten die Beamten damals in dem Holzverschlag, den der Mann aus Sicht der Anklage professionell aufgebaut hatte. Der 40-Jährige, ein ausgebildeter Gärtner, gab an, die Hanfplantage ab August des vergangenen Jahres „Schritt für Schritt“ errichtet zu haben. Anfang Oktober habe er die Anlage fertiggestellt und fortan fünf Cannabis-Pflanzen gezüchtet. Das Know-how für eine solche Konstruktion habe er sich über Internet-Foren angeeignet. „Ich habe mich einfach dafür interessiert“, sagte der Angeklagte, der die Vorwürfe von Beginn an voll und ganz einräumte. „Im Prinzip war das eine komplett dumme Idee.“ Der Mann erklärte, er habe selbst über mehrere Jahre hinweg Cannabis konsumiert, wenn auch nur „ganz selten, minimal. Inzwischen bin ich aber wieder bei Null“, sagte der Unterallgäuer. Er züchtete die Pflanzen nach eigener Aussage zusammen mit einem Bekannten. Wer das war, wollte der ledige 40-Jährige jedoch nicht sagen. Seine Mitbewohnerin wusste von der Anlage, war nach Einschätzung der Polizei jedoch nicht selbst beteiligt. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Eine Bekannte informierte die Polizei über die Cannabis-Aufzucht Dass die Anlage letztlich kurz vor der Ernte aufflog, lag an einer Internet-Bekanntschaft des Mannes, die die Polizei informierte. Sie gab an, die Anlage habe einen Wert von 20.000 Euro. Verteidiger Thomas Feichtinger betonte dagegen, die Anlage habe nur etwa 2000 Euro gekostet. Die entsprechenden Bauteile besorgte sich der Angeklagte über das Internet oder in Österreich. Die zuständige Ermittlerin erklärte, in der Wohnung seien zahlreiche weitere Rauschgiftutensilien gefunden worden – darunter auch Einweckgläser und kleine, noch unbenutzte Metalldosen, die wohl für den Vertrieb nach der Ernte gedacht waren. Auch hätten die Beamten dort eine geringe Menge Marihuana beschlagnahmt. Wie die Polizistin sagte, habe der Angeklagte das Wachstum der Pflanzen dokumentiert. „Er hat Ahnung“, schloss sie. Der THC-Gehalt des Cannabis war recht gering Trotzdem fiel die Qualität der angebauten Pflanzen überschaubar aus. Die verschiedenen Proben, die die Polizei nach der Ernte ins Labor geschickte hatte, hatten einen THC-Gehalt von 1,1 bis 2,4 Prozent – vergleichsweise geringe Werte. „Reich geworden wären Sie damit nicht“, sagte Nicolai Braun, Vorsitzender des Schöffengerichts am Amtsgericht Memmingen. Durch die Vielzahl der beschlagnahmten Pflanzen liege die THC-Menge aber insgesamt bei knapp 14,5 Gramm. Das ist rund doppelt so viel wie der Wert, den das Betäubungsmittelgesetz noch als „geringe Menge“ einstuft. Richter Nicolai Braun stellte angesichts der aufwendigen Vorbereitung eine „gesteigerte kriminelle Energie“ beim Angeklagten fest. Trotzdem fiel das Urteil milde aus: Der 40-Jährige bekam eine Gefängnisstrafe von einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung und muss außerdem 1400 Euro sowie die Verfahrenskosten zahlen. Braun betonte, der Angeklagte habe keine Vorstrafen und von Beginn an mit der Polizei kooperiert. Auch spreche für den Angeklagten, dass er „nur“ eine weiche Droge angebaut habe, die zudem von schlechter Qualität gewesen sei. Der Richter ermahnte den angeklagten Gärtner „Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass es kriminell für Sie weitergeht“, sagte Braun, ermahnte den Verurteilten aber nachdrücklich: „Sie sind hart am Wind gesegelt – jetzt darf nichts mehr passieren.“ Der 40-Jährige mit dem besonders grünen Daumen gelobte Besserung: „Das war der erste Versuch und auch der letzte.“ Da sowohl Verteidiger Thomas Feichtinger als auch Staatsanwältin Elisabeth Kiening dem Urteil zustimmten, ist es rechtskräftig.

