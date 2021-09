Im Mindelheimer Elterncafe geht es um die erste Zeit mit dem Baby

Bei einer Veranstaltungsreihe in Mindelheim bekommen junge Eltern Tipps und Hilfe.

Zwei Präsenz- und eine Online-Veranstaltung bietet das Elterncafé der Koordinierenden Kinderschutzstelle und der Schwangerenberatung am Landratsamt im Oktober an. Die Präsenzveranstaltungen finden jeweils von 10 bis 11.30 Uhr in der Begegnungsstätte St. Elisabeth des Dominikus-Ringeisenwerks in Mindelheim statt. Das Elterncafé richtet sich an Schwangere, Mütter und Väter von Kindern bis drei Jahren.

Am Dienstagvormittag, 5. Oktober, geht es um „Kinderunfälle – was tun?“. Referentin ist Ilona Salger , Ausbilderin beim Malteser Hilfsdienst Unterallgäu .

, Ausbilderin beim . Am Dienstagvormittag, 19. Oktober, werden Filzschalen aus Merinovlieswolle gebastelt. Referentin ist Angelika Geißler von der „WollFuehlFactory“.

gebastelt. Referentin ist von der „WollFuehlFactory“. Am Dienstagabend, 26. Oktober, findet von 19 bis 20.30 Uhr ein Online-Vortrag zum Thema „Die erste Zeit mit dem Baby“ statt. Eva-Maria Rottach , von der Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen Landsberg , gibt Anregungen, wie Eltern erkennen, was ihr Baby braucht und beleuchtet, wie sich das Familienleben ändert.

Anmeldungen sind im Internet möglich

Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich unter www.unterallgaeu.de/veranstaltungen. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei. (mz)