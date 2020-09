vor 17 Min.

Unterallgäuer Landfrauen werben für Milch in der Schule

Plus Anlässlich des Weltschulmilchtags apperliert Unterallgäus Kreisbäuerin, dass Kinder mehr Milch trinken sollen. Dabei gehe es nicht nur um die Gesundheit.

„Milch und Milchprodukte sind gesund – gerade für Kinder“ betont Kreisbäuerin Margot Walser aus Pless zum Weltschulmilchtag. Die Landfrauen nehmen diesen Termin auch zum Anlass, für die Beteiligung von Kindergärten und Schulen am „EU-Schulprogramm für Milch, Obst und Gemüse“ zu werben.

Kostenlose Milchprodukte für Kinder

Über dieses Programm erhalten Kinder von Kindergärten, Grund- und Förderschulen kostenlos Milch und ausgewählte Milchprodukte. Voraussetzung ist, dass der Kindergarten bzw. die Schule am „EU-Schulprogramm für Milch, Obst und Gemüse“ teilnimmt. „Es könnten sich noch deutlich mehr Kindergärten und Schulen beteiligen und dieses Angebot nutzen,“ sagt Kreisbäuerin Walser.

„Wenn Betriebe aus der Region Schulen und Kindergärten beliefern, stärkt dies auch unsere heimische Landwirtschaft. Und eine größere Nachfrage der Einrichtungen wäre zugleich ein Anreiz für noch mehr regionale Lieferanten, ins Programm einzusteigen“, sagt sie.

Wegen Corona wurden viele Lieferungen eingestellt

Coronabedingt mussten dieses Jahr während des Lockdowns die Obst-, Gemüse- und Milch-Lieferungen an die Kindergärten und Schulen teilweise eingestellt werden. Auch die bewährten Aktionen rund um den Weltschulmilchtag fallen aus.

Das „EU-Schulprogramm für Milch, Obst und Gemüse“ wird im neuen Schuljahr fortgeführt und Kinder, deren Kindergärten und Schulen am Programm teilnehmen, werden weiterhin kostenlos mit Milch und Milcherzeugnissen versorgt. Jeder als Lebensmittelunternehmer registrierte Betrieb kann einen Antrag auf Zulassung als Lieferant im EU-Schulproramm an die staatliche Führungsakademie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten stellen. Alle Informationen und Anträge dazu unter www.schulprogramm.bayern.de. Sobald der Betrieb als Lieferant zugelassen ist, können sich interessierte Einrichtungen mit dem Betrieb in Verbindung setzen und einen Vertrag abschließen. Derzeit sind mehr als 130 Lieferanten gelistet. Die Lieferantenliste kann unter der angegebenen Internet-Adresse eingesehen werden. (mz)

