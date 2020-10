vor 52 Min.

Unterallgäuer Landrat Alex Eder setzt sich für Technikerschule ein

Landrat Alex Eder hat die Unterallgäuer dazu aufgerufen, die Technikerschule bei einem EU-weiten Wettbewerb zu unterstützen. Wie berichtet, tritt die Mindelheimer Schule bei einem europaweiten Wettbewerb für Nachhaltigkeit an. Wer gewinnt, entscheidet sich unter anderem online. Bis 10. November kann man im Internet für Mindelheim abstimmen. Landrat Eder: „Unterstützen Sie die Technikerschule mit Ihrer Stimme! Das Projekt ist wirklich toll.“ Zur Abstimmung gelangt man über die Homepage der Mindelheimer Berufsschule unter www.bsmn.de.

Die Europäische Union hat ein Projekt der Mindelheimer Schule bei einem Wettbewerb des Bildungsprogramms Erasmus als eines von drei besten nominiert. Es handelt sich dabei um ein Energieeffizienzprojekt im Rahmen der jährlich stattfindenden, zweiwöchigen England-Fahrt. Ziel ist es, den klimaschädlichen Transport durch Wissenstransfer auszugleichen. Hierzu gibt es verschiedene Aktionen. So setzen sich die Projektschüler zum Beispiel im Englischunterricht ein Schuljahr lang in der Fremdsprache mit dem Thema Energieeffizienz und regenerative Energieformen auseinander, unternehmen in England Exkursionen rund um Energie oder kreieren eine Wissensstation für die Energie-Tage der britischen Schüler.

Bei dem Wettbewerbs-Projekt geht es unter anderem darum, durch die Vernetzung von Jugendlichen sowie durch einen Wissenstransfer auf Augenhöhe Lösungen für weltweite Probleme zu entwickeln. Wer Sieger wird, hängt je zur Hälfte vom Abstimmungsergebnis und der Entscheidung einer Fachjury ab. (mz)

