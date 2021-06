Unterallgäuer

vor 58 Min.

Wie die Jugendgerichtshilfe auch im Unterallgäu junge Straftäter unterstützt

Plus Wenn junge Unterallgäuer straffällig werden, kommt immer wieder die Jugendgerichtshilfe ins Spiel. Welche Aufgaben sie hat und welche Auswirkung ihre Arbeit auf das Strafmaß haben kann.

Von Kurt Kraus

Weil sie zahlreiche Einbrüche verübt und in der Nacht zum 22. Oktober des vergangenen Jahres das Vereinsheim des FC Viktoria Buxheim in Brand gesetzt hatten, wurden ein Jugendlicher und ein Heranwachsender vom Jugendschöffengericht Memmingen vor Kurzem zu Freiheitsstrafen verurteilt. Mit an dem Prozess beteiligt war die Jugendgerichtshilfe. Aber was verbirgt sich eigentlich hinter diesem etwas sperrigen Begriff?

Themen folgen