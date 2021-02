08.02.2021

Unterallgäuer ging durch die Hölle - und ist seit 47 Jahren trocken

Plus Ein 76-jähriger Unterallgäuer berichtet, wie der Alkohol fast sein Leben zerstört hätte: von Delirien, einer Gehirnlähmung und der immer wiederkehrenden Lust auf ein Bier.

Von Melanie Springer-Restle

Vor Jahrzehnten schon bekam ein Unterallgäuer Hilfe bei den Anonymen Alkoholikern. Mit uns sprach der 76-Jährige über seinen Weg in die Sucht und wieder heraus. Mittlerweile ist er seit 47 Jahren trocken - und dennoch ist Alkohol immer noch ein Thema.

Wann und wie sind Sie erstmals mit Alkohol in Berührung gekommen?

Als kleiner Junge hat mich mein Vater oft in die Wirtschaft zum Bierholen geschickt. Da habe ich mir oft 50 Pfennig abgezwackt, um mir selbst ein Bier zu kaufen. Bis ich zuhause war, hatte ich die Flasche geleert. Als ich dann im Alter von zehn Jahren als Hütejunge auf den Nachbarhof kam, gab es jeden Tag sauren Most – auch für mich. Da war die Laufbahn vorprogrammiert.

Wie ging es dann weiter?

In meiner Maurerlehre, die im Alter von 14 Jahren begann, trank ich weiter und der Chef war stolz, dass ich beim Richtfest so viel vertrug. Ich wunderte mich, warum ich oft einschlief und ohnmachtsmäßige Schlafzustände hatte. Mit 16 Jahren merkte ich, dass mir der Alkohol half, meine Minderwertigkeitskomplexe zu überwinden. Ab da war Alkohol mein ständiger Begleiter. In der Bundeswehr ging es natürlich weiter. Als Gebirgsjäger hielt ich mich mit dem Trinken einigermaßen zurück, aber nach meiner Entlassung war ich acht ganze Tage im Dauerrausch.

Konnten Sie den Teufelskreis damals nicht unterbrechen?

Nein, im Gegenteil. Nach einer Weile wachte ich sogar nachts schweißgebadet auf und hatte ein Alkoholverlangen, dem ich natürlich nachgab. Auch die ersten Gedächtnislücken machten sich bemerkbar, aber ich dachte mir damals nichts dabei. Beziehungen gingen in die Brüche, weil mir der Alkohol wichtiger war als alles andere. Irgendwann fingen die Magenprobleme an und ich musste operiert werden. Im Alter von 25 Jahren wurde mein Magen auf ein Drittel reduziert. Direkt nach der Entlassung kippte ich 15 Flaschen Bier in mich hinein. Dass die Nähte das aushielten, ist mir bis heute ein Rätsel.

Wie haben Sie damals den Ausstieg geschafft?

Moment, so schnell ging es nicht. Erst mal kam Level 2. Morgendliches Erbrechen und Blutspucken waren an der Tagesordnung. Bei einem weiteren Krankenhausbesuch deponierte ich sogar Bier im Wasserkasten der Toilette. Aus der Kur nach der OP wurde ich wegen Trunkenheit frühzeitig entlassen. Danach trank ich noch mehr. Dass ich drei Delirien überlebt habe, grenzt an ein Wunder. Irgendwann habe ich nur noch Doppelbilder gesehen, egal, wie viel ich getrunken hatte.

Nach Delirien und einer Gehirnlähmung kam der Unterallgäuer in ein Nervenkrankenhaus

Und dann? Haben Sie ein Auge zugehalten?

Fast. Ein Saufkumpan gab mir den Tipp, eine Augenklappe aufzusetzen. Damit ging es wieder. Das ging 14 Tage gut, dann erlitt ich eine Gehirnlähmung und wurde fast blind. In der Augenklinik musste man meine Augenlider mit Heftpflastern fixieren, um mich untersuchen zu können. In der Klinik kam ich nicht an Alkohol und erlitt einen absoluten Tiefpunkt. Als der Chefarzt erfuhr, dass ich schon Delirien hatte, überwies er mich sofort in ein Nervenkrankenhaus, wo ich trockengelegt wurde.

Wie fühlte es sich an, zum ersten Mal seit Jahren nüchtern zu sein?

Eigenartig. Ich fühlte mich allein gelassen, bis mich einer der Ärzte im Rahmen der Therapie an die Anonymen Alkoholiker verwies. Ich hatte immer Vorurteile und dachte, dort wären nur gescheiterte Existenzen. Umso erstaunter war ich, als ich dort auf sauber gekleidete und freundliche Menschen traf, denen ich mich auf Anhieb verbunden fühlte. Als einer der Teilnehmer seine Geschichte erzählte, dachte ich, es sei meine eigene.

Und wie war das, nachdem die Therapie in der Heilanstalt offiziell beendet war?

Als ich entlassen wurde, hatte ich Angst, wieder nach Hause zurückzukehren. Ich fragte mich, ob mich meine Kollegen auch noch mochten, wenn ich nicht mehr mittrank. Aber die meisten freuten sich über meinen klaren Kopf, besonders mein Chef. Doch der Alkohol kam immer näher. Aber mir war bewusst, dass ich bei einem Rückfall irgendwann in der Klapse landen würde. Deshalb fuhr ich, statt zur Flasche zu greifen, nach München zu den Anonymen Alkoholikern. Das war die beste Entscheidung meines Lebens.

Als Hofmarschall hatte es der trockene Alkoholiker nicht leicht

Da haben Sie ein beachtliches Maß an Willenskraft gezeigt.

Ja, aber ich denke, ich hatte auch Hilfe von oben. Es gab öfter heikle Situationen. Als ich zum Beispiel als trockener Alkoholiker Hofmarschall war, war es einmal sehr knapp. Die Kollegen schleppten mich an die Bar. Aber die Servicekraft hinter der Theke war Krankenschwester und kannte mich aus der Nervenanstalt. Sie hat mich unverzüglich aus der Bar gezogen. Solche Ereignisse passieren nicht ohne, dass jemand von oben die Finger im Spiel hat. Auch dass ich meine liebe Frau kennengelernt habe und mit ihr als Faschingsprinzenpaar ohne Rückfall durch den Fasching gekommen bin, ist dem da oben zu verdanken, von meinen beruflichen Erfolgen ganz zu schweigen.

Wie kommt es, dass Sie heute so offen über Ihre Sucht sprechen können?

Das kommt nicht von heute auf morgen. Ich habe jahrzehntelang an mir gearbeitet und Tausende AA-Sitzungen besucht. Mindestens eine halbe Million Kilometer bin ich gefahren, bei Glatteis, Schnee und Nebel. Manche zeigen mir deshalb den Vogel. Aber die Meetings waren sehr wichtig für mich. Selbst im Urlaub habe ich die jeweiligen Gruppen der AA aufgesucht und es war immer, als träfe man auf Brüder, denn das Problem gibt es auf der ganzen Welt.

Haben Sie nach 47 Jahren Trockenheit manchmal Lust, Alkohol zu trinken?

Natürlich! Ich würde öfter mal gern ein Bier zischen. Aber dann wäre alles umsonst gewesen, denn Alkohol geht über Leichen. Er löst alles auf. Jede Beziehung, jedes Problem und am Ende das Leben.

Gibt es auch lustige Erinnerungen an die Zeit bei den AA?

Ja. Einmal hat ein Kollege nach dem Entzug gesagt: „Jetzt hab ich erst mal gesehen, was ich für einen Hafen geheiratet habe!“

Das will der Unterallgäuer anderen Alkoholikern raten

Was möchten Sie Alkoholikern mit auf den Weg geben?

Hört auf, Euch etwas vorzumachen! Eine Therapie macht nur wirklich Sinn, wenn ihr den inneren Entschluss gefasst habt, aufzuhören, sonst wird es immer Rückfälle geben. Deshalb möchte ich auch allen anbieten, die Hilfe brauchen, dass sie mich über die Redaktion kontaktieren können. Aber ich rede Klartext. Das muss man wissen. Und dann noch eine Sache zu Corona: Einem trockenen Alkoholiker, der sich jeden Tag aufs Neue zusammenreißen muss, kommt es wie der blanke Hohn vor, wenn manche Leute darüber klagen, dass sie gerade mal eine Weile nicht feiern dürfen.

Gibt es noch etwas, das Ihre Frau zum Abschluss sagen möchte?

Als ich meinen Mann kennenlernte und er mir erzählte, dass er trockener Alkoholiker war, dachte ich mir „Wie schön, ein Mann, der nie besoffen nach Hause kommt!“ Aber die Arbeit aneinander und miteinander geht erst nach dem Trockenwerden los. Man soll auch niemals nie sagen oder etwas verschreien. Für einen trockenen Alkoholiker ist jeder Tag ein neuer Tag.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen