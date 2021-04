Unterallgäuer radeln zur Arbeit: Jeder Kilometer zählt

Plus Mitmachaktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ startet am 1. Mai. Auch wer im Homeoffice ist, kann teilnehmen. Fahrten werden auf Online-Portal eingetragen, das auch Wetterberichte liefert. Was den Radlern als Zugabe winkt.

Radfahren zählt zu den gesündesten Sportarten und lässt sich gut in den Alltag integrieren. Die Mitmachaktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ beweist dies jedes Jahr aufs Neue. Ab 1. Mai können Berufstätige wieder mit dieser Gesundheitsaktion der AOK und des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in einen aktiven Sommer starten. Ziel der Radl-Aktion ist es, in der Zeit von Mai bis Ende August an mindestens 20 Arbeitstagen in die Firma oder vom Homeoffice aus zu radeln. Wie es geht - und was Teilnehmer bei der Aktion gewinnen können.

„ Corona beeinflusst auch in diesem Jahr unsere Aktion. Wir führen die Spielregeln aus der vergangenen Saison daher fort, damit auch Arbeitnehmern im Homeoffice die Teilnahme möglich ist“, sagt Klaus Schöllhorn von der AOK Memmingen-Unterallgäu. Wer zur Zeit keine Wegstrecke zur Arbeitsstelle zurücklegt, kann stattdessen die geradelten Kilometer rund um sein Homeoffice in den Online-Radlkalender eintragen. „Pendler können sich ebenfalls an der Aktion beteiligen, da das Radeln bis zum Bahnhof oder Pendlerparkplatz bereits gewertet wird“, ergänzt Schöllhorn.

Bei der Rad-Aktion im vergangenen Jahr machten 500 Unterallgäuer aus 150 Betrieben mit

Rund 73.600 Menschen haben sich im vergangenen Jahr in Bayern der Gesundheitsinitiative angeschlossen, in der Region Memmingen-Unterallgäu nahmen über 500 Berufstätige aus 150 verschiedenen Betrieben teil.

Die Anmeldung zur Mitmachaktion ist online möglich unter www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de. Bis zum 18. September können die Teilnehmer im sogenannten Aktionskalender ihre Radtage online eintragen. Über das Online-Portal sind jederzeit die persönlichen Leistungen für jeden Teilnehmer datengeschützt abrufbar: Wie viele Kilometer bin ich an wie vielen Tagen bisher geradelt und wie viele Kalorien habe ich dadurch verbraucht? „Über zehn Millionen Kilometer sind die bayerischen Teilnehmer im vergangenen Jahr zur Arbeit geradelt und haben dabei 250 Millionen Kilokalorien verbrannt“, rechnet Schöllhorn vor.

Wer seinen Aktionskalender gut pflegt, kann E-Bikes und mehr gewinnen

Das Online-Portal bietet auch eine tagesaktuelle Übersicht zu den wichtigsten Vorhersagen für das Radlwetter vor Ort. Die Radler können die voraussichtlichen Temperaturen für morgens, mittags und abends ablesen. Die zu erwartenden Windverhältnisse und der Grad der Bewölkung ergänzen die Wetterinformationen.

Wer seinen Aktionskalender mit den Radtagen unter www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de pflegt, hat wieder die Chance auf einen von vielen gesponserten Gewinnen namhafter Aktionspartner, die alljährlich unter den erfolgreichen Teilnehmern verlost werden. Zu den Preisen gehören E-Bikes sowie praktisches Zubehör fürs Fahrrad. „Die Gewinne werden von Unternehmen gestiftet und sind nicht aus Beiträgen finanziert“, betont Schöllhorn. Der DGB Bayern und die vbw (Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft) unterstützen die Initiative von ADFC und AOK im Freistaat. Beide sind von Anfang an dabei. Die vbw fördert die Initiative finanziell. (mz)

