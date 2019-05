13:00 Uhr

Unterallgäuer verbringen Frühling meist in der Region

Einer MZ-Umfrage zufolge genießen die meisten Unterallgäuer die Frühlingstage in der Region - doch es gibt auch Ausreißer.

Von Melanie Lippl

Auch wenn die letzten Tage eher herbstlich kühl statt frühlingshaft warm waren, so ist das Ergebnis unserer jüngsten Online-Umfrage doch eindeutig: Der Großteil der Befragten genießt den Frühling hier in der Region.

116 Nutzer haben sich an der Online-Umfrage auf unserer Homepage beteiligt, deren Ergebnisse nicht repräsentativ sind. Die häufigste Antwort auf die Frage „Wo genießen Sie den Frühling?“ war: „Ich bleibe hier im Unterallgäu.“ 46,5Prozent der Stimmen entfielen auf diese Antwort. Tagesausflüge in die nähere Umgebung des Unterallgäus machen rund 34,5 Prozent all derer, die sich an der Umfrage beteiligt haben. Etwa ein Fünftel der Teilnehmer (19Prozent) verreist gerne im Frühling und genießt die Jahreszeit anderswo.

