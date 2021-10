Ehemaliger Pfarrhof Unteregg erneut ausgezeichnet

Plus Auf den Denkmal- folgt nun der Staatspreis für das jetzige Dorfgemeinschaftshaus in Unteregg.

Der Pfarrhof in Unteregg, der 2018 zum Dorfgemeinschaftshaus umgebaut wurde, ist mit einem weiteren Preis ausgezeichnet worden. Staatsministerin Michaela Kaniber überreichte bei einem Festakt in München den mit 3000 Euro dotierten Staatspreis 2021 für Dorferneuerung und Baukultur. Insgesamt haben 16 private und kommunale Bauherrinnen und Bauherrn aus ganz Bayern den Preis erhalten.