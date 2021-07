Unteregg

Ein Haus auf dem Energie-Prüfstand

Plus Mit seinen 24 Jahren ist das Haus von Claudia Schaupp aus Unteregg alles andere als eine Bruchburg. Der Energie-Check zeigt aber, dass sie doch etwas tun könnte, um Energie zu sparen – und es behaglicher zu haben.

Von Sandra Baumberger

Ein bisschen mulmig ist Claudia Schaupp vor dem Energie-Check dann doch: „Ich bin gespannt, was wir alles falsch gemacht haben“, sagt sie. 1997, als sie zusammen mit ihrem damaligen Mann das Haus in Unteregg gebaut hat. In der Wohnung im ersten Stock sitzen Manuel Allgaier vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu (eza) und Energieberater Stefan Schleszies von der Verbraucherzentrale Energieberatung, die die Wohnung gleich gründlich prüfen werden. Der kostenlose Check ist Teil der Wärmeoffensive des Landkreises. Ob sie ihr wie befürchtet empfehlen werden, die Fenster auszutauschen und das Dach zu dämmen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

