Unteregg

vor 32 Min.

Konzert mit Liedern, die Geschichten erzählen

Plus In der Pfarrkirche in Unteregg ging es mit der Sängerschar Lodron, dem Duo Zweierley und dem Quartett Vreudenrich in vergangene Zeiten zurück.

Von Maria Schmid

Die Idee von Thomas und Jens Öller zum Tag des offenen Denkmals in der Kirche St. Martin in Unteregg ein Konzert zu geben, sei großartig gewesen, lobte Bürgermeisterin Marlene Preißinger. Sei doch diese Kirche genau 544 Jahre alt. 1477 wurde sie auf dem Hochplateau über dem Mindeltal erbaut – nur vier Jahre, nachdem am 24. September 1473 Georg von Frundsberg in Mindelheim geboren worden war. Da bot es sich doch idealerweise an, dass die „Sängerschar Lodron“ (Chor Must Have aus Mindelheim), das „Duo Zweierley“ (Jens und Thomas Öller aus Unteregg) und das Quartett „Vreudenrich“ (Susanne Schuster, Imke Rahders, Jens und Thomas Öller) in dieser Kirche ein Konzert gaben.

