Der Kirchturm in Unterrieden ist ein echter Blickfang

So sah der Kirchturm in Unterrieden während der Sanierung aus.

Plus Während die Kirchturmspitze in Unterrieden nach der Sanierung bereits in neuem Glanz erstrahlt, bleibt in der Kirche selbst noch einiges zu tun.

Von Josef Hölzle

Die Pfarrkirche von Unterrieden, die den „Heiligen Sieben Brüdern“ geweiht ist und bis ins zwölfte Jahrhundert zurückgeht, hat nicht nur bewegte Jahrhunderte überlebt. Sie hat auch in den letzten Jahrzehnten mehrere Renovierungen und bauliche Eingriffe erfahren. Auch jüngst standen wieder Sanierungsarbeiten an.