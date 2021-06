Unterrieden trauert um Fred Wiedenmann

Der vielseitige Künstler hinterlässt nicht nur in seiner Heimatgemeinde viele Spuren.

Trauer um Fred Wiedenmann in Unterrieden. Der vielseitig engagierte und begabte Künstler ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Wiedemann war fast 40 Jahre als Anzeigenbuchhalter bei der Mindelheimer Zeitung beschäftigt und ein sehr geschätzter Kollege.

In seiner Freizeit malte und musizierte Wiedenmann und machte sich auf vielfältige Weise für seine Heimat stark. Vor allem im deutsch-französischen Freundeskreis Bedernau-Plouigneau war er viele Jahre lang eine große Stütze des Vorstands. Von 1994 bis 2011 war er Schriftführer, danach wurde er zum Ehrenmitglied ernannt.

Er hat in Frankreich einen Kreuzweg restauriert

Als Künstler hat Wiedenmann nicht nur in der Region viele Spuren hinterlassen. Unter anderem malte er die Partnerschafts-Sonnenuhr an die Hauswand der ehemaligen Schule in Bedernau und entwarf Tafeln, die an den Ortseingängen auf die Partnerschaft hinweisen. In Frankreich half er, den beschädigten Kreuzweg in der Kirche von Plouigneau zu renovieren.

Außerdem gestaltete Fred Wiedenmann Schützenscheiben und Maibaumtafeln für zahlreiche Vereine und Organisationen.

Wiedenmann war auch als Jugendtrainer aktiv

Für den Sportverein Unterrieden übernahm er die Wandgestaltung im Sportheim und war darüber hinaus auch noch als Jugendtrainer aktiv. Auch im Veteranenverein Unterrieden setzte er sich viele Jahre ein und wurde dafür zum Ehrenmitglied ernannt. (mz)