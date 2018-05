vor 38 Min.

Unterrieden plant neuen Trainingsplatz

Der Sportclub wählt neu – und gibt dem Vorstand einen Auftrag mit

Es kommt nicht oft vor, dass auf der Generalversammlung der Sportler und Schützen in Unterrieden gleich zwei Aufstiege in den Jahresrückblicken erwähnt werden können. Diesmal war es aber so: Während Hubert Strobl, Abteilungsleiter der Fußballer des SC Unterrieden, über den Aufstieg der ersten Herrenmannschaft in die A-Klasse berichtete, konnte Schützenmeister Joachim Wiedemann vor den 75 anwesenden Mitgliedern auf den Aufstieg der Luftgewehrmannschaft in die Gauoberliga zurückblicken. Es sei der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte.

Auch sonst scheint beim SC Unterrieden alles im Lot: Die AH-Fußballer treten regelmäßig zu Freundschaftsspielen an, die Jugendfußballer sind weiterhin in Spielgemeinschaften mit Oberrieden und Kammlach aktiv, die Gymnastikabteilung bietet Breitensportangebote an und auch im Tischtennis jagen je zwei Herren- und Jugendmannschaften sowie eine Damenmannschaft an den grünen Tischen nach dem Ball. Zudem stünden beide Vereine, der SC Unterrieden und die SG Unterrieden, finanziell gut da. Investiert wurde im vergangenen Jahr in Umbau- und Restaurierungsmaßnahmen. Und auch in diesem Jahr steht dem SCU wieder Arbeit bevor: Weil es Probleme mit dem gepachteten Ausweichplatz gibt, stellte Vorsitzender Karl Beck einen Neubau eines eigenen Trainingsplatzes zur Diskussion und zeigte mögliche Lösungen für einen neuen Standort vor.

Wegen der laufenden Grundstücksverhandlungen sei eine genaue Planung und Kostenaufstellung noch verfrüht, so Beck. Dennoch stimmten die Mitglieder mit einer Mehrheit von 76 Prozent dafür, dass der Vorstand mit den Planungen fortfahren solle.

Bei den jährlichen Wahlen beim SC Unterrieden wurde der komplette Vorstand gewählt: Matthias Wilhelm ist neuer Schriftführer. Seinen Posten als Besitzer übernimmt Manuel Weinmann. Der Posten des Kassiers wurde auf zwei Personen aufgeteilt. Der Stellvertreter des bisherigen Kassiers Martin Mayr ist nun Dominik Wiedemann. Sämtliche anderen Vorstandsmitglieder, wie Vorsitzender Karl Beck, wurden in ihren Ämtern bestätigt. (axe)