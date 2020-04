Plus Auch der Unverpackt-Laden „Füllwerk“ in Türkheim kämpft mit den Auswirkungen der Coronakrise.

Seit der Eröffnung des Unverpackt-Ladens „Füllwerk“ in Türkheim im Jahr 2018 hat sich die Geschäftsidee von Inhaber Tobias Dürner weiterentwickelt. Sein Laden gegenüber der Pfarrkirche ist inzwischen von Mittwoch bis Samstag geöffnet. Viele praktische Produkte aus Kosmetik und Hygiene sind zusätzlich im Angebot. Auch Toilettenpapier…

Auch das "Füllwerk" in Türkheim kämpft gegen die Corona-Krise

Zwei Angestellte arbeiten mit. Seinem Konzept ist Tobias Dürner treu geblieben: wo immer möglich nur regionale und oft auch Bio-Waren von ihm bekannten Erzeugern anzubieten. Wie viele andere Unternehmer hat er jetzt mit heftigem Gegenwind, verursacht durch die derzeitige Krise, zu kämpfen.

Maximal drei Kunden sollten sich gleichzeitig in seinem Laden aufhalten. So kann genügend Abstand eingehalten werden. Warten im wettergeschützten Vorraum muss kaum jemand, denn es kommen derzeit nie viele Kunden auf einmal zum Einkaufen ins Füllwerk.

Zum Thema Lebensmittel-Hygiene, derzeit überaus aktuell, sagt Tobias Dürner: „Unverpackt ist nicht unhygienisch! Auf die Hygiene, Sauberkeit und Desinfektion müssen wir sowieso achten, wir kontrollieren immer. Sonst dürften wir den Laden gar nicht betreiben, die Vorschriften sind da sehr streng.“ Einige Produkte wie Gewürze und Trockenfrüchte werden jetzt in Gastro-Behältern aufbewahrt und hinter der Kassentheke von Tobias Dürner und den Mitarbeiterinnen abgefüllt.

Hinter der Theke befindet sich auch die Waschgelegenheit. Bei den Spendern für Kaffee, Pasta oder Getreideflocken sei nichts offen, ganz im Gegensatz zu offenen Waren in Supermärkten, die von vielen Händen angefasst werden könnten. Frisches wie Obst und Gemüse ist schon länger nicht mehr im Angebot. Butter und Käse werden ausnahmsweise in Wachspapier eingepackt.

Trotz dieser günstigen Voraussetzungen erlebt das Füllwerk zurzeit einen Einbruch. Da sind auf der einen Seite die Stammkunden von außerhalb, die aus verständlichen Gründen sich nicht mehr so oft wie früher auf den Weg nach Türkheim machten. Die Kunden vom Biomarkt am Donnerstag schauten zwar immer noch beim Füllwerk vorbei, kauften aber meist nicht mehr so viel.

Nur eine gute Woche, aber gefühlt schon viel länger, gelten schon die Ausgangsbeschränkungen der Regierung. „Wir freuen uns über jeden, der kommt. Aber die Stimmung ist oft bedrückend“, wie Mitarbeiterin Barbara Epple festgestellt hat. Tobias Dürner meint, dass dies der Unsicherheit über das, was noch käme, sowohl bei den Kunden als auch bei ihm, dem Ladenbetreiber, geschuldet sei. Kaffee dürfe nicht mehr ausgeschenkt werden und die Möglichkeit, sich an die Tischchen vorne an der großen Fensterscheibe zu setzen und sich ungezwungen zu unterhalten, gibt es nicht mehr.

Der Unverpackt-Laden "Füllwerk" in Türkheim setzt auf seine Stammkunden

Die Lieferketten würden weiterhin problemlos funktionieren, auch weil es fast nur regionale Lieferanten gäbe. Manche der wenigen größeren Lieferketten würden inzwischen allerdings für einen kleinen Laden zu große Abnahmemengen verlangen, sagt Barbara Epple.

Tobias Dürner sieht neue Unverpackt-Läden in der Region eher als Chance und nicht als Konkurrenz. „Derzeit entsteht ein Netzwerk von mehreren Unverpackt-Läden in Süddeutschland. So können wir uns kurzschließen und uns gegenseitig Tipps geben.“ Die Größe spiele dabei eine untergeordnete Rolle, da es ja das Ziel sei, so wie früher bei Tante Emma, einen Unverpackt-Laden in jedem größeren Ort zu haben.

Das Füllwerk wird während der Osterferien geschlossen sein. Tobias Dürner braucht, wie andere auch, die zwei Wochen zum Durchatmen, für die Familie und zum Kräfte sammeln. Für ihn ist es überlebensnotwendig, dass ihm seine Stammkundschaft in der Zukunft die Treue hält. Darauf hofft er.

Für die Zeit nach dem 20. April will er, wenn irgend möglich, seine Café-Ecke im Laden wiederbeleben. Bei gutem Wetter könnten die Kunden dann auch an den Tischen draußen in der Sonne ihren Cappuccino trinken… eine wunderbare Vorstellung.