03.12.2018

„Unzulänglichkeiten“ am Bahnhof Türkheim

„Fünf vor zwölf“ ist es auch für das marode alte Bahnhofsgebäude am Türkheimer Bahnhof: Die Bahn will das Gebäude gerne verkaufen und führt deshalb auch Gespräche mit der Gemeinde

Noch vor Weihnachten soll der 6,4 Millionen Euro teure Umbau zum barrierefreien Bahnhof abgeschlossen sein. Bis dahin bittet die Bahn ihre Kunden um Geduld und verspricht Besserung

Von Alf Geiger

Wer am Bahnhof Türkheim auf einen Zug wartet, sollte sich warm anziehen: Nach den umfangreichen und millionenschweren Umbauten steht kein beheizter Warteraum mehr zur Verfügung, schimpfen Bahnkunden. Dem widerspricht die Bahn: „Der Warteraum wird nicht geschlossen“, betont Franz Lindemair, Sprecher für DB-Großprojekte

Um sich vor Wind und Wetter zu schützen, könne man eigentlich nur in der Unterführung warten, ärgern sich Zugreisende. Die Häuschen mit Sitzbänken an den Gleisen seien zudem offen, haben also nur zwei Wände und ein Dach und dort zieht es mächtig, wenn es kalt ist und der Wind pfeift.

Franz Lindemair, Sprecher für DB-Großprojekte Bayern bittet auf Anfrage unserer Zeitung um Geduld und verspricht Besserung, wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind: „Vor Weihnachten“ werde dies der Fall sein, verspricht Lindemair.

Auch über weitere Mängel haben sich MZ-Leser beschwert: Neben dem Fahrkartenautomat gebe es keinen Abfallbehälter, der Müll türme sich gerade am Wochenende.

Und: Die Fahrplan-Tafeln für den Bus-Regionalverkehr hängen viel zu hoch, beschwerte sich eine Bahnreisende. So könne besonders das Kleingedruckte mit den Einschränkungen (Verkehr an Schultagen, Verkehr in den Ferien) „kein Mensch lesen“.

Schon im Sommer während der Umbauarbeiten habe der Bahn offenbar wenig am Komfort der (damaligen) Bus-Fahrgästen gelegen, schimpft ein Türkheimer. Es gab keinen Schatten und keinerlei Sitzgelegenheiten: „Die Leute haben sich dann eben privat Klappstühle mitgebracht und dort stehen lassen“.

Bahnsprecher Franz Lindemair versichert auf Anfrage der MZ, dass die derzeit noch laufenden Bauarbeiten vor Weihnachten abgeschlossen sein werden: „Bis dahin lassen sich Unzulänglichkeiten leider nicht vermeiden. Ich sehe manche dieser Klagen schon in diesem Zusammenhang. Wir bitten die Reisenden noch um Geduld“, so der Bahnsprecher.

Das Müllproblem werde gelöst, wenn ein neuer Mülleimer installiert worden ist: „Das scheitert bislang daran, dass dieser Mülleimer noch nicht geliefert worden ist“, so Lindemair. Dass es in der Wartehäuschen auf den Bahnsteigen zieht, ist für Lindemair nicht vermeidbar: „Die Ausstattung der Bahnsteige ist nicht anders als an anderen Orten auch. Diese Wartehäuschen werden seit Jahren landauf und landab errichtet“. Diese Wartehäuschen seien nicht gedacht für längere Wartezeiten, denn man müsse sich in der Regel ja nicht lange dort aufhalten. Lindemair bittet auch hier um Verständnis: „Die Züge im Taktverkehr fahren ja immer zur gleichen Minute und auch das Umsteigen von und nach Bad Wörishofen geht sehr schnell“.

Wie berichtet, hat die Bahn kräftig in den Umbau des Türkheimer Bahnhofs investiert: Alle Bahnhofsmaßnahmen zum barrierefreien Ausbau werden ohne die Rechnung für die Gleisarbeiten 6,4 Millionen Euro kosten, so der Bahnsprecher.

In Türkheim wurde der Hausbahnsteig am Gleis neu gebaut und dabei auf 55 Zentimeter erhöht, damit die Reisenden bequemer einsteigen können. Gleiches gelte für den neuen Mittelbahnsteig zwischen den Gleisen 3 und 4, die 210 Meter lang sind. Beide Bahnsteige werden durch eine Unterführung angeschlossen, zu beiden Bahnsteigen führen Rampen.

Die Verhandlungen zwischen Marktgemeinde und Bahn über einen möglichen Verkauf des maroden Bahnhofsgebäudes laufen, eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen.

Unterdessen werde es weiterhin vom Fahrdienstleiter benutzt, der von dort aus Weichen und Signale stellt. Das soll auch nach einem möglichen Verkauf so bleiben, so Lindemair: „Das Gebäude soll in den kommenden Jahren veräußert werden. Die Stellwerkstätigkeiten würden dann quasi zur ’Untermiete’ fortgeführt werden“. Schon seit Monaten macht sich die Gemeinde Gedanken, wie sie ihre eigenen „Hausaufgaben“ zur Neugestaltung des Bahnhofsareals erledigen kann: Schon in der September-Sitzung des Gemeinderates wurde über eine Machbarkeitsstudie zur Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes diskutiert.

Eine nicht ganz einfache Aufgabe, wie Bürgermeister Christian Kähler damals erläuterte, weil dort verschiedene Grundstückeigentümer aufeinandertreffen.

Einig waren sich die Räte schon damals: Der Bahnhofsvorplatz soll den Reisenden als Entrée einen positiven Eindruck vermitteln und weiter soll der Umstieg vom Auto aufs Rad und Zug gefördert werden.

Das Landschaftsarchitekturbüro Schegk war vom Marktrat beauftragt worden, eine Machbarkeitsstudie vorzulegen, wie man Buszufahrten, Parkplätze, Fahrradabstellplätze und E-Mobilität unter einen Hut bringen kann.

Und dabei sollte der bestehende Baumwuchs möglichst erhalten bleiben, hieß es. Mehrere Räte bezweifelten, dass die geplanten 32 Autostellplätze reichen werden. Man sehe in Buchloe, dass Parkplätze rar sind, hieß es damals.

Der Planer sicherte zu, zumindest den nicht genutzten Platz nach Osten für weitere Parkplätze miteinzubeziehen. Der Bürgermeister erklärte auf Anfrage, dass die Bahn diese Fläche nach Abschluss der Arbeiten im ursprünglichen Zustand zurückgeben müsse.

Schegk machte aber auch klar, dass diese Umbaumaßnahmen natürlich Geld kosten. Schegk bezifferte die Kosten auf rund 620 000 Euro, wobei es aus verschiedenen Töpfen Zuschüsse geben werde. Beschlüsse werden dann wohl erst im Frühjahr fallen. (mit scas/un)

Themen Folgen