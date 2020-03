15:53 Uhr

Update: Jetzt 56 bestätigte Corona-Fälle im Unterallgäu

Die Zahl der Corona-Fälle im Landkreis Unterallgäu steigt auch am Montag. Doch es gibt auch gute Nachrichten.

Update Montag, 23. März, 15.50 Uhr:

Im Unterallgäu gibt es jetzt 56 bestätigte Corona-Fälle. Das meldete eine Sprecherin des Mindelheimer Landratsamtes am Montagnachmittag. Zwei Patienten waren in stationärer Behandlung in der Klinik in Mindelheim beziehungsweise Memmingen. Die gute Nachricht: Einer dieser Patienten konnte bereits wieder entlassen werden.

Das Gesundheitsamt am Landratsamt rät beim Umgang mit dem Thema zu Besonnenheit, appelliert aber auch an das Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen.

Hier informiert der Landkreis über das Thema Corona. (mz)

