Urgesteine im Kirchheimer Rathaus verabschiedet

Kirchheims Geschäftsstellenleiter und Kämmerer Josef Simon (2.v.l.) sowie Bauhofleiter Werner Welser (3.v.l.) gehen nach mehreren Jahrzehnten im Kirchheimer Rathaus in Ruhestand. Sie wurden verabschiedet von Kirchheims Zweiter Bürgermeisterin Christine Vogginger (von links), Eppishausens Bürgermeisterin Susanne Nieberle, Kirchheims Bürgermeisterin Susanne Fischer und ihrem Vorgänger Hermann Lochbronner.

Plus Werner Welser und Josef Simon gehen nach mehr als drei Jahrzehnten im Kirchheimer Rathaus in den Ruhestand. Langweilig wird ihnen dabei nicht.

Von Melanie Lippl

Werner Welser hat die To-Do-Liste von seiner Frau bekommen, Josef Simon hat sie selbst geschrieben. Für beide bedeutet das: Ihnen wird nicht langweilig werden, wenn sie jetzt in den verdienten Ruhestand treten. Nur eins müssen sie sich vermutlich erst einmal abgewöhnen: Beim Spazierengehen oder Fahren in und um Kirchheim auf die „Baustellen“ zu achten, die sie anpacken wollen.

Welser als Bauhofleiter und langjähriger Zweiter Bürgermeister und Simon als Kämmerer und Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft haben Kirchheim und Eppishausen in den vergangenen Jahrzehnten geprägt. Nun hatten die beiden 64-Jährigen ihren letzten Arbeitstag und wurden in kleinem Rahmen verabschiedet.

Im April 1982 kam Werner Welser zum Bauhof, damals noch unter Bürgermeister Hermann Fischer, dem Vater der heutigen Rathauschefin. Im ersten halben Jahr habe ihm die Arbeit nicht so gut gefallen, das gibt er zu, und dass er fast vier Jahrzehnte bleiben würde, habe er sich damals nicht vorstellen können. Heute trage vieles in Kirchheim seine Handschrift, sagte Bürgermeisterin Susanne Fischer. „Das Ortsbild ist dir schon immer wichtig gewesen.“ Welser sei bei tausenden Baustellen dabei gewesen und habe viele Projekte mitgestaltet, fasste die Rathauschefin zusammen und ihre Stellvertreterin Christine Vogginger erklärte: „Und Kirchheim war im Winter immer der bestgeräumte Ort im Unterallgäu!“ Mit seinen acht Enkeln und seinen Hobbys wie Wandern oder Motorradfahren sei der 64-Jährige auch in Zukunft gut beschäftigt, meinte Eppishausens Bürgermeisterin Susanne Nieberle, die sich ebenfalls für sein Engagement bedankte.

Noch lieber als im Gemeinderat war Werner Welser im Bauhof aktiv

Welser selbst blickte zurück auf die Anfangszeit im Bauhof, als er mit nur einem Kollegen zusammen und mit minimaler Ausrüstung arbeiten musste. Ein Augenmerk warf er auf die vielen Jahre, die er als Stellvertreter von Fischers Vorgänger Hermann Lochbronner erlebt hat. Sie hätten immer immer gut und respektvoll zusammengearbeitet, berichteten beide, auch wenn sie nicht immer einer Meinung gewesen seien. „Es war eine Zeit, in der viel vorangegangen ist“, blickte Welser zurück. 24 Jahre lang hat er sich im Marktrat engagiert, fast die ganze Zeit als Zweiter Bürgermeister. „Noch lieber als im Gemeinderat war ich aber im Bauhof“, sagte er schmunzelnd. Er habe den Bauhof wie seinen eigenen Betrieb geführt, bestätigten ihm auch die Bürgermeister Lochbronner und Fischer.

Gleiches sagten sie auch über Josef Simon, der 30,5 Jahre für den Markt Kirchheim gearbeitet hat und jetzt als Geschäftsstellenleiter und Kämmerer verabschiedet wurde. Gerade der Anfang sei eine „brutale Zeit“ gewesen, berichtete Susanne Fischer bei seiner Verabschiedung. Die Zahlen im Kirchheimer Haushalt waren alles andere als rosig: Simon, der 1990 vom Landratsamt ins Kirchheimer Rathaus kam, hatte anfangs wenig Freude an seinem Job. Schlaflose Nächte habe er angesichts der finanziellen Situation gehabt, erinnerte er sich. „Ein Finanzpolster war nicht da“, sagte er. „Es war nur ein großes Loch da.“ Er als sparsamer Schwabe habe sich dafür verantwortlich gefühlt.

Kämmerer Josef Simon hat Kirchheim schuldenfrei gemacht

Auch wenn es anfangs schwierig war, so war es doch die richtige Entscheidung, zu bleiben, findet er heute. Dieser Meinung ist auch Susanne Fischer. „Mit Ihrer ruhigen Art haben Sie es geschafft, die Gemeinde in ein ruhiges Fahrwasser zu bringen“, bescheinigte ihm die Bürgermeisterin. Über viele Jahre hinweg habe es Josef Simon als Kämmerer erreicht, den Markt ab dem Jahr 2009 schuldenfrei zu bekommen – und jetzt stehe Kirchheim gut da.

