vor 21 Min.

Urlaub nach dem Schiffsunfall vor Venedig

Ehepaar aus Bad Wörishofen berichtet, wie es nach der Havarie eines Kreuzfahrtschiffes in Venedig weitergeht.

Von Markus Heinrich

Nach dem Unfall mit einem Kreuzfahrtschiff in der Lagune von Venedig ermittelt die Staatsanwaltschaft, in der Stadt wird erbitterter als ohnehin schon über Einfahrtverbote diskutiert. Auf dem havarierten Kreuzfahrtschiff, der MSC Opera, geht es derweil ziemlich entspannt zu. Das berichtet Helmut Bader aus Bad Wörishofen, der von Venedig aus eigentlich zu einer Kreuzfahrt ins Mittelmeer starten wollte. Daraus wurde aber nichts. Kurz vor dem Abreisetermin hatte der Schiffsriese ein Ausflugsboot gerammt. Vier Personen wurden dabei verletzt.

Lesen Sie dazu auch: Venedigs Problem mit Kreuzfahrtschiffen - kommt jetzt das Verbot? „Als wir aufs Schiff wollten, gelangten wird zuerst nicht zum Terminal, immer wieder war die Rede von einem Unfall“, berichtet Bader. Genaues war zu diesem Zeitpunkt aber nicht bekannt. Als Bader und seine Ehefrau schließlich doch noch aufs Schiff kamen, lag dieses bereits zur Reparatur vertaut in Venedig. „Täglich kamen Polizisten aufs Schiff“, berichten die Baders. Mittlerweile ist bekannt, dass gegen sechs Personen ermittelt wird, darunter ist auch der Kapitän der MSC Opera. Das Kreuzfahrtschiff hatte offenbar ein technischen Problem und war deshalb unkontrolliert auf die Hafenmole zugesteuert.

Der Schiffseigner zeigt sich spendabel

Helmut Bader, der für die Mindelheimer Zeitung auch als freier Mitarbeiter tätig ist, berichtet von zahlreichen Reparaturarbeiten – und vom Entgegenkommen der Schiffseigner. Die Kreuzfahrtgäste nutzen die MSC Opera nun als schwimmendes Hotel in Venedig, alles auf Kosten der Reederei, wie die Baders sagen. „Uns wird zudem der gesamte Reisepreis erstattet, samt Anfahrt“, berichten die Wörishofer. Zudem gewähre der Schiffseigner für die nächste Kreuzfahrt einen Rabatt von 50 Prozent, freuen sich die Eheleute. „Wir werden richtig verwöhnt, kommen aber halt nicht weg.“ Das soll sich am Freitag ändern. Dann, so haben die Baders erfahren, soll die MSC Opera nach Bari auslaufen. „Es sind viele Menschen aus Bari an Bord, die wollen wieder heim“, berichtet das Ehepaar.

Themen Folgen