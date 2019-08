Urteil im Prozess um Totschlag steht bevor

Plus Das Ende eines Aufsehen erregenden Prozesses gegen drei Männer ist in Sicht, die im vergangenen September einen 46-jährigen zu Tode geprügelt haben sollen.

Es war eines der grausamsten Verbrechen, das die Öffentlichkeit in Bad Wörishofen in den vergangenen Jahren beschäftigt hat: Drei Männer (56, 35 und 33 Jahre alt) sollen am 4. September 2018 in einem Wohnheim in Bad Wörishofen, dem früheren Kurhotel „Raffler“, abwechselnd auf einen Bekannten (46) eingeprügelt haben– so lange, bis dieser sich nicht mehr bewegte und schließlich starb. Eine elfköpfige Sonderermittlungsgruppe „Pension“ hatte wochenlang die genauen Tatumständen ermittelt und nach einem Motiv gesucht.

Den drei Angeklagten wird "gemeinschaftlicher Totschlag" vorgeworfen

Im Juni begann der Mammut-Prozess gegen die drei mutmaßlichen Täter, denen die Staatsanwaltschaft Memmingen „gemeinschaftlichen Totschlag“ vorwirft. Nach einer Verzögerung und einem zusätzlichen Verhandlungstag soll jetzt am Freitag vor dem Schwurgericht am Landgericht Memmingen ein Urteil gesprochen werden. Das Schwurgericht ist zuständig für schwere Straftaten und daher mit drei Berufsrichtern und zwei Laienrichtern besetzt. Im Falle einer Verurteilung drohen den Angeklagten langjährige Gefängnisstrafen.

Die geplante Urteilsverkündung hatte im Ende Juli verschoben werden müssen, weil ein Gutachten fehlte, nun geht der Prozess um den Totschlag in Bad Wörishofen weiter.

Der Grund für die Verzögerung: Wie Richter Christian Liebhart erklärte, mussten Blutspuren vom Tatort neu untersucht werden. Doch auch ohne diesen fehlenden Mosaikstein liegen die meisten Fakten auf dem Tisch. Eine Rechtsmedizinerin hatte detailliert von Blut- und DNA-Spuren berichtet, die am Tatort, am Toten und an Gegenständen der Angeklagten gefunden worden waren. Das Opfer erlitt durch über 60 Schläge und Tritte unter anderem ein schweres Schädel-Hirn-Trauma - als Todesursache wird jedoch Ersticken angegeben. Ein Nasenbeinbruch war wohl dafür verantwortlich, dass der bewusstlose Mann aufgrund von Einblutungen keine Luft mehr bekam und qualvoll erstickte.

Wie es genau zu dem Gewaltexzess kam, darüber hüllten sich die Angeklagten in Schweigen. Nach Angaben von Staatsanwalt Thomas Hörmann hatte der Älteste der drei Angeklagten, ein 56-Jähriger mit russischer und deutscher Staatsangehörigkeit, bereits am Mittag des 4. September 2018 damit begonnen, sich in seinem Zimmer zu betrinken. Mit dabei war auch sein Zimmernachbar – das spätere Opfer.

Laut Staatsanwalt Hörmann gesellten sich im Lauf des Nachmittags und Abends die beiden anderen Angeklagten dazu. Auch sie hätten Bier und Wodka in erheblichem Maße getrunken. Um etwa 0.30 Uhr sei es schließlich im Zimmer des späteren Opfers zu dem folgenschweren Meinungsstreit gekommen, in dessen Verlauf der jüngste Angeklagte dem damals 46-Jährigen ins Gesicht schlug. Warum, sei derzeit noch unklar. Als die Polizei am Tatort eintraf, bot sich den Beamten ein grausiges Bild: Wie ein Beamter vor Gericht sagte, habe man die Kellerwohnung des ehemaligen Kurhotels „bis an die Zimmerdecke“ mit Blutspuren übersät vorgefunden. Darunter seien jedoch auch ältere Blutspuren gewesen – der Polizeibeamte schloss: „Es muss dort öfter mal zu einer Auseinandersetzung gekommen sein.“ In dieser letzten, tödlichen habe das Opfer auf einem Stuhl gesessen, wo es „traktiert“ worden sei. Nachdem der Mann tot war, versuchten die Täter demnach, Tatort und Leiche mit Wasser zu reinigen –und zwar so, dass der Teppichboden noch bei der Ankunft der Polizei komplett durchnässt gewesen sei. Angesichts der schweren Verletzungen des Mannes hätte es dort viel mehr Blut geben müssen, so der Beamte.

Die Grausamkeit der Bluttat in Bad Wörishofen schockte selbst hart gesottene Ermittler

Nach Schilderungen des Staatsanwalts gingen die Angeklagten abwechselnd auf das Opfer los. Zwei der mutmaßlichen Täter sollen den 46-Jährigen festgehalten haben, während der Dritte zuschlug und -trat. Sie ließen von dem „völlig wehrlosen“ Mann erst ab, als er bewegungslos und bäuchlings auf dem Boden lag. Anschließend misshandelten sie ihn mit einer der geleerten Wodka-Flaschen, der 33-jährige Angeklagte dokumentierte das mit einem Foto. Danach sollen die drei Tatverdächtigen den Mann in sein Bett gelegt, in gereinigt und dem Opfer anschließend die Decke über den Kopf gezogen haben – ein Vorgehen, das an Grausamkeit kaum zu überbieten sei, wie es im Vorfeld ein Gerichtssprecher formuliert hatte.

Die Anwälte der Tatverdächtigen hatten angekündigt, dass ihre Mandanten bis zum Prozessende schweigen werden – anders, als sie es offenbar noch in ihren Vernehmungen nach der Tat getan hatten. Dabei widersprachen sie sich jedoch und wichen in ihren Darstellungen vom Tatabend voneinander ab. Damit konfrontiert, packte ein 37-Jähriger in seiner Vernehmung wie berichtet aus und beschuldigte der Darstellung vor Gericht zufolge seinen jüngeren Mitangeklagten, hauptverantwortlich für den Gewaltexzess zu sein. Dieser erklärte damals, das Todesopfer sei in der Tatnacht im Wohnheim von einer Treppe gefallen und deshalb womöglich so schwer verletzt worden. Diese Version konnte ein Gutachten zweifelsfrei widerlegen.

Dass nicht nur er, sondern auch der älteste Angeklagte bereits vor dem Totschlag Auseinandersetzungen mit dem Toten hatte, berichtete im Prozessverlauf ein Polizeibeamter aus Bad Wörishofen. Demnach setzte das spätere Todesopfer 2016 einen Notruf ab.

Der Mann erklärte dabei, er sei von seinem Bekannten gewürgt worden. Mehrere Zeugen hatten früher im Prozess gesagt, die beiden Männer seien „wie Brüder“ gewesen und hätten regelmäßig miteinander Alkohol getrunken.

Der psychiatrische Gutachter Dr. Andreas Küthmann erklärte, die Angeklagten seien seit Längerem Alkoholiker. Zwar hätten sie auch in der Tatnacht viel Alkohol getrunken. Er gehe aber davon aus, dass alle drei zum Tatzeitpunkt schuldfähig gewesen seien.

