vor 54 Min.

VHS: Aktuelles Programm ist jetzt online

Das Kursangebot der Volkshochschule (VHS) für das Herbst-/Wintersemester 2020 ist online. Ab sofort können die neuen Kurse im Blätterkatalog oder über den Menüreiter „Programm“ online durchstöbert und gebucht werden. Das gedruckte Programmheft wird zum Ende der Sommerferien an vielen öffentlichen Stellen in Bad Wörishofen und in Mindelheim sowie in vielen weiteren Orten im gesamten Unterallgäu ausgelegt.

Die Veranstalter hoffen sehr, dass alle Kurse wie geplant durchgeführt werden können. Sollten sich aufgrund der Corona-Pandemie Änderungen ergeben, gibt es dazu aktuelle Informationen auf der Internetseite unter www.vhs-ua.de. Wie jetzt mitgeteilt wurde, haben die VHS-Büros in Mindelheim und Bad Wörishofen sowie die Bildungsberatung bis einschließlich Montag, 31. August, geschlossen. Das Integrationsbüro hat von Montag, 17. August, bis einschließlich Donnerstag, 3. September, geschlossen. Ab Montag, 7. September, hat die Integrationsberatung wieder geöffnet. (mz)

