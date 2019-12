13:14 Uhr

Vandalen beschädigen mehrere Fahrzeuge

Unbekannte wüten in Mindelheim. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen der Vorfälle.

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in Mindelheim insgesamt fünf Autos, einen Lkw-Auflieger, sowie einen Stromverteilerkasten beschädigt. Die Vandalen schlugen zwei Heckscheiben ein, eine Frontscheibe, rissen einen Scheibenwischer ab und zerstörten die Rücklichter des Aufliegers und einen Auto-Scheinwerfer. Den Stromverteilerkasten rissen sie um.

An diesen Stellen schlugen die Unbekannten in Mindelheim zu

Die Autos und der Auflieger waren im Sebastianspark, der Friedrich-Zöpfl-Straße, Am alten Krankenhaus und in der Hermelestraße geparkt. Der Stromverteilerkasten befindet sich in der Georgenstraße. Der Sachschaden könne bislang noch nicht abgeschätzt werden, sei jedoch erheblich, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Ermittler bitten um Hinweise auf die Verursacher unter der Telefonnummer 08261/7685-0. (m.he)

