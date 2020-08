vor 34 Min.

Vandalen zerstören Kunstwerk in der "Mathildenruh" in Mindelheim

An der neu gestalteten "Mathildenruh" unterhalb der Mindelbrug haben Vandalen zugeschlagen. Die Polizei sucht Zeugen

Von Ulf Lippmann

Unbekannte Täter haben am Wochenende Teile des Kunstwerks zerstört, das am Weiher unterhalb der Mindelburg – der so genannten „Mathildenruh“ – aufgestellt war. Die Anlage ist erst vor Kurzem neu gestaltet worden.

Eine Plexiglasscheibe wurden vom Stein gerissen

Nach Auskunft der Polizei rissen die Täter eine von einer Künstlerin gestaltete Plexiglasscheibe ab, die an einem Stein angebracht war. Die genau Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei Mindelheim (Telefon 08261/76850) bittet um Hinweise.

