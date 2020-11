vor 37 Min.

Vandalismus: Sechs Autos in Bad Wörishofen zerkratzt

In Bad Wörishofen wurden in einer Nacht gleich mehrere Autos zerkratzt.

Unbekannter Täter richtet im Bad Wörishofer Ortsteil Gartenstadt erheblichen Schaden an.

Ein Unbekannter hat in Bad Wörishofen sechs Autos beschädigt. In der Nacht auf Sonntag wurden die Fahrzeuge in der Gartenstadt allesamt zerkratzt.

Die Polizei geht davon aus, dass der Unbekannte die Schäden mit einem Schlüssel oder einem ähnlichen Gegenstand verursachte. Der Sachschaden wird mit insgesamt etwa 13.000 Euro beziffert.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 entgegen. (mz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen