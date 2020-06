vor 39 Min.

Vandalismus und Müllfrevel statt Idylle

Plus Immer wieder wird das Kiesgrubengelände in Wiedergeltingen von Partywütigen und deren Hinterlassenschaften heimgesucht. Der Gemeinde reicht es – gemeinsam mit den Nachbarn soll eine Lösung her.

Eigentlich wäre es ein Idyll. Es ist ruhig dort, nahezu friedlich. Schwäne ziehen Kreise auf dem Baggersee, vereinzelt wächst aus den Kieshaufen der Wiedergeltinger Kiesgrube zarte Vegetation. Wer sich dort zu Erholungszwecken niederlässt, ist weit genug vom Ort entfernt und von dessen Alltagsgeräuschen. Auch der Lärm der nahen Autobahn ist kaum zu hören. Einfach schön.

Naherholung in Wiedergeltingen lockt Einheimische und Auswärtige

Beliebt ist das Gelände inklusive des Baggersees, das sich sowohl über Wiedergeltinger als auch auf Amberger Flur erstreckt, besonders bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Hier können sie sich einfinden, gemeinsam Musik hören und ungestört Zeit miteinander verbringen. Generell haben weder die Gemeinde Wiedergeltingen, noch der Besitzer des Amberger Flurstückes etwas gegen die Benutzung des Areals. Zwar ist der Baggersee dort in der Kiesgrube kein öffentlicher Schwimmsee und weist ein Schild an der Zufahrt sowie eine Schranke zum Gelände auf Privatbesitz hin, können sie dennoch mit der Nutzung durch Dritte leben. Das zu betonen ist Bürgermeister Norbert Führer wichtig. „Es ist ja auch ein Stück Naherholung“, sagt er.

Bild: Axel Fischer

Bild: Axel Fischer

Müllberge und Unrat in rauen Mengen: Es sind bestürzende Bilder, die Axel Fischer vom örtlichen Fischereiverein vom Gelände rund um den Wiedergeltinger Baggersee machen musste. Bild: Sammlung Fischer

Seit einigen Jahren jedoch hat die Gemeinde ein gravierendes Problem mit der stetigen Zunahme an Vermüllung im Bereich der Kiesgrube. Denn viele der feiernden Jugendlichen lassen ihren Unrat einfach zurück, zumeist sogar noch weit verteilt um einzelne Parkbänke oder die selbst errichteten Feuerstellen. „Da fehlt die gute Kinderstube!“, fasst Führer verärgert zusammen.

Die Hinterlassenschaften von Hunden und Pferden stinken zum Himmel

Axel Fischer vom örtlichen Fischereiverein hat das in unzähligen Fotos festgehalten. Darauf zu sehen sind ganze Berge an leeren Verpackungen und Getränkedosen, Pizzaschachteln und Dutzenden Zigarettenkippen. Selbst Bierkisten, noch befüllt mit leeren Pfandflaschen blieben nach so einer durchfeierten Nacht einfach am Fuße des Baggersees stehen, ärgert sich Norbert Führer. Zusätzlich sorgen Fälle von Vandalismus für Verdruss, wenn etwa Hinweisschilder abgerissen oder Sitzbänke beschmiert werden.

Für Ärger sorgen zudem mitgebrachte Tiere, beispielsweise Hunde. Deren Exkremente blieben einfach liegen. Besonders dreist werde es, wenn Reiter ihre Pferde in das seichtere Gebiet des Baggersees führen, sagt der Bürgermeister. Denn eben an dieser Stelle im südöstlichen Bereich befindet sich eine Flachwasserzone für die Fischaufzucht - gut sichtbar durch Totholz vom Rest des Gewässers abgetrennt. Dennoch Zerstörungswut auch hier. „Ein Hinweisschild darauf wurde ebenfalls einfach abgerissen. So glauben diejenigen wohl, ohne Schild auch keine Vorschriften beachten zu müssen“, folgert Norbert Führer.

Das Problem kennen auch andere Orte: Vandalismus ist am Mindelsee ein großes Problem

Auch die selbst angelegten Feuerstätten sorgen für Unmut nicht nur im Rathaus, sondern besonders bei den Fischern. Zudem sei es der Fischerverein als Pächter der Gewässeranlage mittlerweile leid, „immer Müllmann spielen zu müssen“, sagt Norbert Führer.

Tatsächlich hatte sich vor kurzer Zeit eine Schülergruppe der Mittelschule um eine Säuberung bemüht, zur Freude nicht nur des Bürgermeisters. Hatten sich die Missstände dort am Baggersee doch auch an der Schule herumgesprochen. Am eigentlichen Problem werde dies aber wohl nichts ändern, konstatiert er. Wie nun mit diesem Dauerärgernis umgegangen werden soll, wird an diesem Mittwoch im Wiedergeltinger Rathaus besprochen. Zu einem Krisengespräch hat Norbert Führer geladen; neben ihm, Thomas Mayer als Leiter der PI Bad Wörishofen und Ambergs Bürgermeister Peter Kneipp, wird mit Gudrun Kissinger-Schneider auch eine Vertreterin der Schule anwesend sein. Mit Reiner Posmik zudem ein Vertreter des Ordnungsamtes der Gemeinde Türkheim.

Lesen Sie dazu auch: „Schweinerei“ im Mindelheimer Schwesterngarten