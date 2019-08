vor 32 Min.

Verbraucherschutz: Wo Konsumentenfallen lauern

Die Memminger Verbraucherzentrale war im vergangenen Jahr wieder Anlaufstelle für viele Ratsuchende.

Wenn die Haustür zufällt und der Schlüssel in der Wohnung liegt, dann bleibt oft nur eine Möglichkeit: Den Schlüsseldienst rufen. In der Eile suchen viele im Internet nach der Telefonnummer eines entsprechenden Unternehmens. In manchen Fällen leitet die Nummer jedoch an ein Essener Callcenter weiter. Und das schickt dann eine unseriöse Schlüsseldienstfirma vorbei. Am Ende erhalten die Kunden sehr hohe Rechnungen – das können schon mal 500 Euro sein. Zudem fühlen sich die Ausgesperrten in manchen Fällen von den Mitarbeitern des Schlüsseldienstes bedroht.

„Diese Masche dehnt sich aus“, sagt René-Christian Effinger vom Vorstand der Verbraucherzentrale in Bayern beim Jahrespressegespräch in der Memminger Beratungsstelle. Ähnliche Fälle gibt es nach seinen Worten auch bei Elektronotdiensten, Rohrreinigungen oder bei der Entfernung von Wespennestern.

Betroffene können sich in solchen Fällen für juristische Bewertungen und Ratschläge an die Verbraucherzentrale in Memmingen wenden. Berater Georg Spiegel steht in diesem Jahr jeden Dienstag für terminlose Beratungen zur Verfügung. Im vergangenen Jahr hat die Verbraucherzentrale 1052 Beratungen und 1243 Auskünfte in der Lindauer Straße erteilt. Weitere Fallstricke gibt es im Internet. Zum Beispiel locken dubiose Streaming-Dienste mit kostenlosen Mitgliedschaften, die letztlich in einer Abo-Falle mit Jahresgebühren von über 400 Euro enden.

Im Internet sollten Verbraucher besonders genau hinsehen, rät die Verbraucherzentrale Memmingen

Gefahren lauern auch beim Einkaufen im Internet. Gefälschte Seiten werben mit stark reduzierten Preisen. Erkennen lassen sich die vermeintlich vertrauenswürdigen Anbieter nur durch genaues Hinschauen. Sind die allgemeinen Geschäftsbedingungen eines regionalen Anbieters in einer anderen Sprache? Was steht in der Artikelbeschreibung und im Impressum? Wirken die Bewertungen seriös? Als Beispiel nennt Spiegel den vermeintlichen Shop „Hundewelt Schildgen“, der mit Markenschuhen – die niemals beim Kunden ankommen – viele Käufer deutschlandweit hinters Licht führt.

Auch am Telefon sollte man sich vor Vertragsfallen in Acht nehmen. „In Memmingen bekommen Bürger des Öfteren Anrufe von einem Telekommunikationsunternehmen, das ohne Vorwarnung einen Reciever per Post schickt – und so hat man schnell einen Vertrag an der Backe“, sagt Spiegel.

Im Bereich der erneuerbaren Energie gibt es ebenfalls einige Vorfälle in Memmingen. Bürger, die sich eine Photovoltaikanlage zulegen wollten, engagierten eine Firma, die nicht funktionsfähige Zellen einbaute, jedoch die volle Rechnung verlangte, sagt Jürgen Zipf, Energieberater bei der Verbraucherzentrale. Medien, Finanzen und rechtliche Fragen beschäftigten viele Verbraucher im vergangenen Jahr.

Letztlich löste die Verbraucherzentrale nach eigenen Angaben 96 Prozent der an sie herangetragenen Fälle. (sra)

Die Memminger Beratungsstelle der Verbraucherzentrale in der Lindauer Straße 7 ist dienstags von 9 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Die Telefonnummer lautet 08331/ 8 99 44.