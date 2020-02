19.02.2020

Verkaufsoffene Sonntage als Spagat

Erste Entscheidungen für das Jahr 2020. Kritik und Gesprächsangebot der Kirchen

Wenn es in Bad Wörishofen um verkaufsoffene Sonntage geht, geht es auch immer um Grundsätzliches. Zwei verkaufsoffene Sonntage sind derzeit beantragt, zum Osterbrunnenfest am 5. April und zur Meile mit Kunsthandwerkermarkt am 24. Mai. Beantragt hat das der Verband „Aktive Einzelhändler“. Der Stadtrat muss das genehmigen und hat das am Montagabend auch einstimmig getan. Doch es gab auch kritische Worte. SPD-Fraktionssprecher Stefan Ibel merkte an, dass „noch etwas kommen“ könnte, immerhin seien es im Vorjahr vier verkaufsoffene Sonntage gewesen. Zwei davon fanden an aufeinanderfolgenden Wochenenden statt. Das dürfe nicht mehr passieren, sagte Ibel. „Praktisch drei Wochen lang durcharbeiten“, das sei unzumutbar.

Bürgermeister Paul Gruschka (FW) sagte, es sei ein guter Kompromiss, wenn man nicht jedes Jahr die vier möglichen Sonntage auch ausreize. FW-Fraktionssprecher Wolfgang Hützler verwies auf eine kritische Stellungnahme der Gewerkschaft Verdi und frage: „Hat unsere Verordnung überhaupt Bestand?“ Davon geht Ordnungsamtsleiter Jan Madsack aus. Er sage aber auch, dass Verdi schon gegen einige verkaufsoffene Sonntage geklagt habe, immer dann, wenn der Verkauf selbst im Vordergrund stand, nicht etwa das Ereignis. Als Beispiel nannte Madsack Oktoberfeste großer Möbelhändler.

Dass derzeit nur zwei verkaufsoffene Sonntage vorgesehen sind, freut auch die Kirchen, wie aus deren Stellungnahme hervorgeht, die unserer Redaktion vorliegt. „Menschen leben nicht nur von der Arbeit“, schreiben die evangelische Pfarrerin Susanne Ohr und ihr katholischer Kollege Andreas Hartmann. Niemand müsse „immer und überall kaufen müssen, wenn es ihn gerade danach gelüstet“, finden die Geistlichen und plädieren stattdessen für Besinnung und Familienzeit, was immer wichtiger werde in „Zeiten zunehmender Arbeitsbelastung und flexibler Arbeitszeiten“.

Die Kirchen lehnen verkaufsoffene Sonntage ab, tolerieren aber die gesetzliche Regelung. „Ein verkaufsoffener Sonntag lockt ein paar Tagesgäste mehr nach Bad Wörishofen“, finden Ohr und Hartmann. Stattdessen solle sich Bad Wörishofen lieber auf seine Stärken als Kurort und Ort Kneipps besinnen – und zur kneippschen Ordnungstherapie gehörten auch die Sonn- und Feiertage.

„Treue und langjährige Gäste aber machen immer wieder deutlich, dass sie gerade die etwas andere Ausrichtung unseres Kurortes als wohltuend empfinden“, schreiben Hartmann und Ohr.

„Natürlich sehen wir die schwierige Situation des Einzelhandels in Bad Wörishofen. Gerne würden wir mit den Einzelhändlern ins Gespräch kommen, welche anderen Möglichkeiten es geben könnte, den Einzelhandel zu unterstützten“, heißt es weiter. (mz)

