Geht die Schonzeit für Falschparker in Türkheim bald zu Ende?

Plus Türkheimer Gemeinderäte fassen einen Grundsatzbeschluss zur Überwachung des „ruhenden“ Verkehrs in der Ortsmitte. Welche Straßen davon betroffen sind

„Leider reagieren die Leute erst, wenn‘s an den Geldbeutel geht“, weiß Türkheims Bürgermeister Christian Kähler. Mit Radarkontrollen und entsprechender Überwachung habe es die Gemeinde immerhin geschafft, dass viele Autofahrer und Autofahrerinnen jetzt vom Gas gehen.