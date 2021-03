vor 32 Min.

Verkehrschaos ade: So soll der Schulweg zum Mindelheimer Maristenkolleg sicherer werden

Plus Die Stadt Mindelheim hat ein großes Paket für Schwabenwiese und Maristenkolleg geschnürt. Das Gebiet soll aufgewertet werden. Nur die Kosten bereiten noch Kopfzerbrechen.

Von Johann Stoll

Vor Corona bot sich jeden Schultag vor dem Maristenkolleg dasselbe Bild: Morgens und mittags sorgen Elterntaxis für Verkehrschaos rund ums Gymnasium und die Realschule. Seit Jahren drängen die Schulleitungen und die Anwohner auf eine Neuordnung der Verkehrssituation rund ums Maristenkolleg und die Schwabenwiese. Die Stadt hat die Bürger in mehreren Runden zum Mitmachen eingeladen. Jetzt legte der Münchner Architekt Rudolf Reiser zusammen mit Landschaftsarchitektin Katrin Mohrenweis aus Waal im Ferienausschuss des Stadtrates einen Rahmenplan vor. Die Überlegungen fanden einhellige Zustimmung unter den Stadträten, wenn auch die vorsichtig geschätzten Kosten von gut fünf Millionen Euro manchen Stadtrat aufschreckten.

Diese Summe muss aber nicht die Stadt Mindelheim allein aufbringen. Auch das Schulwerk der Diözese und der Landkreis Unterallgäu müssten Teile der Investitionen mitfinanzieren. Eine genaue Ermittlung der Kosten soll ein Ingenieurbüro vorlegen. Schritt für Schritt, je nach Haushaltslage, sollen bis zum Jahr 2025 die Verbesserungen umgesetzt werden. Letztlich sind es vier Bereiche, die nach Verbesserungen in dem 700 mal 1400 Meter großen Gebiet verlangen: Schwabenwiese, Maristenkolleg, Georgenstraße und Straße am Kletterturm.

Die Schwabenwiese soll in drei Teile gegliedert werden

Der Platz wird gegliedert. Hier schlagen die Planer eine Dreiteilung vor. Im Süden soll eine Aus- und Zustiegsmöglichkeit für Kinder geschaffen werden, wenn sie von den Eltern im Auto gebracht werden. 132 Stellplätze plus zehn Wohnmobilstellplätze könnten hier geschaffen werden. Würde man auf letztere verzichten, kämen weitere 40 bis 50 Pkw-Stellplätze hinzu. Für den gesamten Bereich einschließlich Mühlweg rechnete Reiser künftig 245 Stellplätze vor. Derzeit seien es 182, macht also ein Plus von 63.

Die Schwabenwiese wird verkehrsberuhigt von der Georgenstraße her befahrbar sein. Weil sie auch in Zukunft für Veranstaltungen wie Zirkus oder Streetfood-Festival genutzt werden soll, könnte dazu vor allem der mittlere Bereich genutzt werden. So blieben die Stellplätze im Norden und Süden zugänglich.

Wie der Untergrund gestaltet wird, ist noch offen, sagte Katrin Mohrenweis. Er könnte gekiest werden, asphaltiert oder in Teilen auch gepflastert. Denkbar wäre auch ein neuer Panoramaweg von der Schwabenwiese hinauf zur Mindelburg, der am Petanque-Platz beginnen könnte.

Im Süden der Schwabenwiese schlug Reiser den Bau einer neuen Brücke vor. So könnte der Autoverkehr und der Radverkehr von Schülern getrennt werden, was die Sicherheit erhöhen würde. Bürgermeister Stephan Winter gab aber zu bedenken, dass die bestehende Brücke bereits alt sei. Dass eine neue Brücke einen größeren Geldbetrag kosten werde, sei klar.

Was sich rund ums Mindelheimer Maristenkolleg ändern soll

Die Straße Champagnatplatz beziehungsweise Mühlweg wird für den Verkehr schmäler. Dafür bekommen die Schülerinnen und Schüler mehr Platz. Auf der Südseite soll eine Hecke, die mit Schaukästen unterbrochen wird, die Straße von der Schule abgrenzen und den derzeitigen Bauzaun ablösen. Das erhöhe die Verkehrssicherheit.

Im Osten des Maristen-Areals an der Kaufbeurer Straße sollen fünf Parkplätze für Eltern reserviert werden, die ihre Kinder bringen oder abholen wollen. 40 weitere Stellplätze sollen Lehrkräften vorbehalten werden. Hier entsteht auch ein Ersatz für jene Parkplätze, die an der Straße am Kletterturm wegfallen werden. Nach den Vorschlägen der Planer sollen nur noch die Stellplätze direkt an der Sporthalle erhalten bleiben. Diese Arbeiten an der Ostseite sollen als erste umgesetzt werden.

Die Georgenstraße in Mindelheim soll zur Fahrradstraße werden

In einem ersten Schritt soll die Straße nur neue Verkehrsschilder erhalten. Sie wird als Fahrradstraße ausgeflaggt. Eine Umgestaltung dürfte nach Ansicht von Rudolf Reiser aufwendig werden. Der Straßenquerschnitt müsse umgebaut werden. Ein Gehweg würde nur noch entlang der Mindel bestehen bleiben. Auch der Fuß- und Radweg entlang der Mindel bis zur Memminger Straße soll hergerichtet werden.

Das sagen die Mindelheimer Stadtratsfraktionen zu den Plänen

Für die CSU-Fraktion sagte Christoph Walter, die Stadträte hätten den Bürgern eine Verkehrsentlastung am Maristenkolleg versprochen. Das Große und Ganze der Planung passe. Es werde sehr mutig richtig in die Zukunft entschieden, so Walter.

Josef Doll (Grüne) kritisierte, dass nach wie vor dem Autoverkehr zu viel Raum zugestanden werde. Lehrer könnten seiner Meinung nach auch auf der Schwabenwiese parken. Es sei auch nicht Aufgabe der Stadt, Stellplätze für Wohnmobile bereitzustellen. Doll sprach von einer Luxusplanung.

Mehmet Yesil (SPD) befürwortet solche stadtnahen Wohnmobilplätze. Die Stadt sei es den Bürgern schuldig, die Schwabenwiese als Erholungsgebiet auszuweisen. Er begrüßte die Planung. Stefan Drexel nannte sie für die Freien Wähler eine „richtige Grundlage“.

Nach Klassenlage könnte die Einzelplanung umgesetzt werden. Als „großes Paket von tollen Möglichkeiten“ beschrieb Peter Miller (ÖDP) die Planungen.

