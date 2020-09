vor 52 Min.

Verkehrszählung soll Fakten bringen

Wiedergeltingen braucht genaue Daten für die Zukunftsplanung

Von Wilhelm Unfried

Mehrmals wurde Bürgermeister Norbert Führer im Landratsamt wegen der Verkehrsprobleme in und um Wiedergeltingen vorstellig. Die Hartnäckigkeit zahlte sich aus, wie Führer bei der jüngsten Gemeinderatssitzung mitteilte. Im November werde es eine außertourliche Verkehrszählung geben, die Gemeinde erhoffe sich daraus wichtige Daten über die Verkehrsdichte, die man auch für die anstehende Dorferneuerung brauche.

Im Juli traf Bürgermeister Norbert Führer mit Landrat Alex Eder und weiteren Verkehrsexperten des Landratsamtes zusammen. Und das Gespräch brachte schon für die Gemeinde zwei positive Ergebnisse.

An der Grundschule gibt es nun tagsüber eine durchgehende Geschwindigkeitsbegrenzung mit Tempo 30, bisher fiel diese zum Beispiel außerhalb der Schulzeiten weg. Und weiter wird der Kreis auf der MN 10 im November an zwei Tagen eine Verkehrszählung durchführen. „Wir brauchen diese Daten“, betonte Führer, man brauche Planungssicherheit.

Weiter wurde mit dem Landrat die Einfädelung des Radweges im Zuge der MN 10 am westlichen Ortseingang besprochen. Und Führer trug weiter einen lang gehegten Wunsch der Gemeinde vor: einen durchgehenden Radweg von Wiedergeltingen entlang der MN 10 beziehungsweise dann OAL 18. Hier bleibe man weiter im Gespräch.

Der Bürgermeister informierte weiter die Räte über den Stand der Bauarbeiten an der neuen Kindertagesstätte. Abgeschlossen wurden nach Aussage von Führer die Archäologische Untersuchungen inklusive Versetzung der Burg. Weiter wurden Bodenuntersuchungen durchgeführt. Fachbüros begannen mit statischen Berechnungen und mit Prüfstatistiken.

Konkret wurde mit Vorarbeiten wie dem Verlegen von Anschlussleitungen für Wärmepumpen begonnen. Es folgte der Einbau der Bodenplatte. Wir stehen nun vor dem Beginn der Hochbauarbeiten in Ziegelbauweise“, sagte der Bürgermeister weiter. Im weiteren Verlauf gehe man an die Vergabe des Dachstuhles und der Fenster.

Der Strom für die Einrichtungen der Gemeinde kommt in Zukunft, so Führer weiter, von den Stadtwerken Fürstenfeldbruck. Die Gemeinde habe zusammen mit Rammingen Angebote eingeholt. Es wurden folgende regionale Energieversorgungsunternehmen beteiligt:: Vereinigte Wertach Elektrizitätswerke GmbH (VWEW), Stadtwerke Bad Wörishofen, Lechwerke AG (LEW), Allgäuer Überlandwerke GmbH (AÜW) und die Stadtwerke Fürstenfeldbruck. Und Führer gab dann auch den Gewinner der Ausschreibung bekannt: „Günstigster Bieter waren die Stadtwerke Fürstenfeldbruck, mit denen bereits ein Stromliefervertrag abgeschlossen wurde. Die Lieferung erfolgt zu 100 Prozent mit Ökostrom aus heimischen Kraftwerken. Die Stadtwerke Fürstenfeldbruck haben ausschließlich Ökostrom angeboten und waren mit ihrem Angebot günstiger als der Nächstplatzierte mit einem „Graustromangebot“.

Und abschließend freute sich Bürgermeister Norbert Führer noch über einen warmen Geldregen. Der Gewinnsparverein Bayern der Volks- und Raiffeisenbanken honorierte die Nachbarschaftshilfe und den gemeinsamen Mittagstisch in Wiedergeltingen mit einem Sonderpreis von 5000 Euro, der im Rahmen des VR-Sparens ausgeschüttet wurde.

Die Gemeinde hatte sich hierfür über die Raiffeisenbank Türkheim beworben. Die Jury beeindruckte vor allem, wie viele Lebensbereiche abgedeckt werden und die große Zahl der ehrenamtlichen Helfer in der Nachbarschaftshilfe. Die symbolische Preisverleihung an die Gemeinde fand in Wolfsburg statt.

Themen folgen