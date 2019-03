vor 25 Min.

Verletzte bei Brand in Papierfabrik

Arbeiter wollten brennendes Altpapier löschen

Arbeiter einer Papier verarbeitenden Firma in Ettringen hatten am Sonntagabend vergeblich versucht, brennendes Altpapier zu löschen. Durch die Rauchentwicklung in einer Halle erlitten mehrere Mitarbeiter leichte Rauchgasvergiftungen. Sie wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die Ursache des Altpapierbrandes war zunächst noch nicht klar. Ein Übergreifen des Feuers auf die Halle an sich bzw. umliegende Fabrikationsgebäude konnte durch die Feuerwehren, Ettringen, Bad Wörishofen, Türkheim, Siebnach und Schwabmünchen verhindert werden. Der Sachschaden am in Brand geratenen Altpapier ist noch nicht bekannt, heißt es im Bericht der Polizeiinspektion Bad Wörishofen. (alf)

