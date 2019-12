vor 36 Min.

Verlorener Ehering: Besitzerin Melanie aufgetaucht

Dieser Ring wurde bei der Polizei in Mindelheim abgegeben. Jetzt ist die Besitzerin gefunden.

Vor wenigen Tagen startete die Polizei einen Aufruf. Gesucht wurde ein Ehering, auf dessen Innenseite ein Name eingraviert war. Jetzt herrscht Klarheit.

Von Max Kramer

Wem gehört ein Ehering, der kürzlich bei der Mindelheimer Polizei abgegeben wurde? Diese Frage ist nun geklärt: Die Besitzerin meldete sich beim Radiosender RT.1 Südschwaben und gab an, den Ring ihres Mannes in Mindelheim verloren zu haben - wo genau, wisse sie nicht mehr Ihr Name, wie auf der Innenseite des Rings eingraviert: Melanie.

Nach Fall in Mindelheim: Schon wieder ein Ehering verloren

Kurz, nachdem die Besitzerin gefunden worden war, tauchte bereits der nächste Fall eines verlorenen Eherings auf - diesmal jedoch in Bad Wörishofen:

