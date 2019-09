12:22 Uhr

Vermisst? Schildkröte läuft Familie in Hausen zu

Nicht selten kommt es vor, dass Katzen fremden Familien zulaufen und dort bleiben. Was eine Familie in Hausen nun erlebte, ist außergewöhnlich.

Von Max Kramer

Am Montag ist einer Familie in Hausen eine Wasserschildkröte zugelaufen. Es handelt sich dabei um eine Gelbwangenschildkröte. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Tier einem anderen Besitzer entlaufen ist. Wer seine Schildkröte also vermisst, wird gebeten, sich mit der Polizei Mindelheim, Tel. 08261/7685-0, in Verbindung zu setzen.

