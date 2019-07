vor 3 Min.

Verpackungsfirma erweitert Sortiment um ein Trinkspiel

Das Stettener Unternehmen Baypack hat in einem Projekt mit Studenten ein „mobiles Beerpong“ entwickelt

Von David Kienle

Eine Firma, die bisher nur Verpackungen produziert hat, stellt jetzt ein Trinkspiel her. Klingt unrealistisch, ist aber genau das, was aktuell bei Baypack in Stetten passiert. Eine Studentengruppe der Hochschule München kam bei einer Projektwoche vor eineinhalb Jahren auf die Idee, den Rohstoff Vollpappe neu zu interpretieren und mit dessen Hilfe das beliebte Spiel Beerpong mobiler zu gestalten – ein klassischer Fall von Produktdiversifikation. Was anfangs wie eine Spinnerei schien, wurde jetzt Wirklichkeit.

Bei dem vor allem bei jungen Leuten beliebten Beerpong versuchen zwei Teams, die Becher der jeweils anderen zu treffen. Doch für normales Beerpong braucht man große und vor allem schwere Tische. Das macht es schwierig, das Spiel bei Festivals, Grillpartys oder am See zu spielen. Die Lösung für das Problem: ein „Beerpong to go“.

Zusammen mit der Entwicklungsabteilung der Firma Baypack und Vertriebs- und Marketingleiter Frank Krier wurde aus der Idee Realität. Statt eines herkömmlichen Tisches basiert das nur zweieinhalb Kilogramm schwere „Speedpong“ auf einer Säule aus Vollpappe, auf der ein kleiner Tisch angebracht wird, in dem wiederum die Becher befestigt werden. Als Unterlage für die Säule dient dabei der Karton, in dem sich das ganze Speedpong-Set befindet. Gespielt wird im Gegensatz zum bekannten Beerpong nicht gegenüber, sondern nebeneinander.

Bislang belieferte Baypack mit seinen Verpackungsprodukten ausschließlich andere Unternehmen, nun wendet sich der Hersteller zum ersten Mal direkt an den Endverbraucher. Geschäftsführer der eigens dafür gegründeten Speedpong GmbH ist Frank Krier. Die Tische werden aber trotzdem bei Baypack hergestellt, so wie die Verpackungen, die die Firma normalerweise produziert. Die letzten Arbeitsschritte für Speedpong übernehmen die Unterallgäuer Werkstätten.

Nun geht es für Frank Krier darum, sein Produkt bei der Zielgruppe – junge Leute – bekannter zu machen. Dazu arbeitet er mit größeren Internethändlern im Beerpong-Segment zusammen und ist auf Festivals wie jüngst auf dem Ikarus in Memmingerberg oder dem Echelon-Festival in Bad Aibling vertreten. Er präsentiert sich auf Jugendreisen und in Beerpong-Clubs. Sein Spiel ist auch auf Geschenkartikel-Seiten im Internet zu finden.

Für die nahe Zukunft plant Frank Krier Kooperationen mit anderen Unternehmen, etwa Getränkeherstellern, die Speedpong-Tische mit ihrem eigenen Logo vertreiben wollen – denn, wie Krier betont: Natürlich lässt sich Speedpong auch mit anderen Getränken als mit Bier spielen.

